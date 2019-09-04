Süt aracı ile çarpıştı

Ercan - İskele Anayolu üzerinde, Yeniceköy yakınlarında bu sabah meydana gelen kazada süt taşıyan MG 680 plakalı van araç ile TGV 040 plakalı taksi çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, süt varilleri yola düştü, sütler her yana dağıldı.

Kaza, 19 yaşındaki Ahmet Bal yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun solundaki Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen 32 yaşındaki Emrah Kıstı yönetimindeki MG 680 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan - İskele Anayolu üzerinde, Ahmet Bal (E-19), yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen Emrah Kıstı (E-32), yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.”

FOTOĞRAFLAR AYŞE GÜLER