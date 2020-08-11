Susuzluk fena yaktı

Devrim DEMİR

Türkiye’den Kıbrıs'ın kuzeyine su taşıyan borunun patlamasının ardından başlayan tamirat işlemlerine Geçitköy Barajı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları da eklenince birçok bölgeye su verilemedi.

Barajdaki tadilat hafta sonu tamamlandı. 5-8 Ağustos tarihleri arasında tadilat nedeniyle su verilemeyeceği Su İşleri Dairesi tarafından açıklanırken, belediyelerde vatandaşı tedbirli olma konusunda uyardı.

Cumartesi akşamı ada geneli bölgelere su verilmeye başlanmasına rağmen, birçok noktada sıkıntılar giderilmedi.

Lapta Belediyesi’ne bağlı Tepebaşı, Çamlıbel, Akdeniz ve Karpaşa köylerine henüz su verilmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları ise kendi öz kaynağı olmayan belediyelerin ciddi sıkıntılar yaşadığını, bazı belediyelerin ise öz kaynaklarını kullanarak üç günlük sıkıntıyı atlattıklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada üç günlük kesinti sürecinde su akışını sağlayan pompaların değişiminin ve servislerinin yapıldığını belirtti.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, üç günlük sürede mevcut hatların tamir edildiğini, bazı bölgelerde hatların boşaldığını ifade ederek sıkıntının en kısa zamanda giderileceğini kaydetti.

Deveci: “Pompalar değişti”

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kesintide pompaların değiştiğini ve servislerinin yapıldığını kaydetti. Deveci, ada genelinde su akışının verilmeye başlandığını belirtti.

Tarkan Çeki: “Mevcut hatlar tamir edildi”

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, üç günlük sürede mevcut hatların tamir edildiğini, bazı bölgelerde hatların boşaldığını ifade ederek sıkıntının en kısa zamanda giderileceğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çeki, ada genelinde yaşanan sıkışıklığı gidermek için ekiplerin canla başla çalıştığını ifade ederek, Mağusa’ya biraz daha geç su verildiğini ifade etti.

Bazı bölgelerde hatların boşaldığını en kısa zamanda var olan sıkıntının da giderileceğini belirten Çeki, “Hali hazırda yerel kaynaklarımızı kullanıyoruz. Bu konuda halkımızın sağlığını da düşünerek oldukça titiz davranıyoruz. Güzelyurt bölgemizde 35 adet kuyumuz var 11 âdeti tüm analizleri yapılarak kullanılmakta” dedi.

Çeki: “Türkiye’den su akışı yok”

Daire müdürü Tarkan Çeki, bazı çıkan haberlerde Türkiye’den su geldiğinin yazıldığını bunun yanlış bilgi olduğunun altını çizerek, “Türkiye’den su gelmedi. Barajda patlayan pompalar değiştirildi, barajda var olan kaynaklar kullanılmakta. Bakanımız konuyla ilgili Türkiye ile bağlantı halinde. Belediyelerimizin birçoğunun iç hatları sıkıntılı ve çok eski olduğu için su akışı gecikmekte” dedi.

Belediye Başkanları ne dedi?

ALSANCAK

“Kaynağımız olmadığı için sıkıntı büyük”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgede bayram öncesi su sıkıntısının yaşanmaya başlandığını 15 gündür ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Bayram öncesi ve sonrası su alamadıklarını kaydeden Ataser, “Su sıkıntımız 15 gün önce başladı. Bölgemize suyu tankerlerle verdik. Bizim bölge olarak açıkçası suya ihtiyacımız var, belediye olarak B planı şart. Öz kaynak suyumuz olmadıktan sonra büyük sorunlar yaşamaktayız. Kuyu açmayı düşünüyoruz, bununla ilgili olarak belediye bir takım maliyet planlamaları başlattı.” diye konuştu.

MAĞUSA

“Kısa sürede tüm bölgeler su alacak”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, suyun bölgeye ulaşmaya başladığını hatlarda yaşanan aksaklıklar ve bölgedeki bazı depoların büyük olması sebebiyle su ulaşımında sıkıntı olduğunu söyledi. Arter, hafta sonu itibarı ile suyun gelmeye başladığını belirterek, kısa sürede tüm bölgelerin su alacağını kaydetti.

LEFKOŞA

“Lefkoşa'da tankerle takviye yaptık”

Lefkoşa Türk Belediyesi Su İşleri Sorumlusu Özlem Ersuz, tüm şehre su verilmeye başlandığını ifade ederek, “Cumartesi akşamüzeri, Lefkoşa geneline su verilmeye başlandı. Tadilat sürecinde belediye olarak gereken açıklamayı yaptık, ulaşmayan noktalara tankerle takviye yaptık.” dedi.

LAPTA

“Su almayan köylerimiz var”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Geçitköy’de tadilat noktasındaki tesislerin tamir edildiğini Türkiye’den henüz su gelmediğini belirtti. Ana hatlarda su olmadığını ifade eden Aktuğ, tadilatın bakım noktası tesisinde yapıldığını Türkiye’den yeni bir suyun gelmediğini söyledi.

Aktuğ, “Tadilat öncesi de yaşanan bir süreç var. Bir depodan 4 köy suyla besleniyor, denge kaybolunca ciddi sıkıntılarda kaçınılmaz oluyor. Belediyemize bağlı Tepebaşı, Çamlıbel, Akdeniz ve Karpaşa köyleri hala su almadı.”

GÜZELYURT

“Yerel kaynaklarımızı kullanıyoruz”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, üç günlük tadilat sürecinde bölgenin etkilenmediğini söyledi. Yerel kaynakların kullanıldığını ifade eden Özçınar, başka belediyelerin mağduriyet yaşamaması için kendi öz kaynaklarından yararlandıklarını belirterek, “İhtiyaç halinde su talep ediyoruz” dedi.

ALAYKÖY

“Şuan su akışı sağlanıyor”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında su sıkıntısı yaşadıklarını Cumartesi günü itibarı ile yavaş yavaş normale dönüldüğünü ve su akışının sağlandığını kaydetti.