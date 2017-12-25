SUSTUKÇA ‘GELECEK’

Nasıl bir mucize şu internet, bazen zindana dönüştürse de, insan hayatını acayip kolaylaştırıyor.

Mesela diyorsunuz ki “700 bin dolar kaç TL yapar” şak diye yanıt geliyor.

2 milyon 670 bin lira kusur!

Öyle “eski para” 2 trilyon diyerek meseleyi abartmaya gerek yok.

Ve “altı sıfırl”lı günleri anımsayanlara da yaşlı muamelesi yapılıyor, söylemiş olalım.



* * *

İnsanın içini bir kurt kemiriyor.

Gözü görünce canı çekiyor, hevesleniyor.

Hesap makinesine davranıyorum.

2 milyon 670’i bizim maaşa bölüyorum.

684 ay çalışmam gerekiyor.

12’ye bölüyorum.

57!

57 sene bu.

Yemeden, içmeden.

Bugün başlasam 103 yaşında Başbakanım!



* * *



Öyle hemen umutsuzluğa kapılmayınız.

Tıp gelişiyor, insan ömrü uzuyor.

Ada yarısında epeyce kahır çeksek de 85’lere falan evrildi yaşam süresi.

Misal geçen hafta üniversite hastanemiz dünya medyasına konu oldu.

Bir çocuğun burnuna kaçmış iki minik mıknatıs özel bir teknikle çıkartıldı.



* * *

Tıp’ın dahi çaresiz kaldığı nokta siyasetin içine kaçmış “yüzsüzlük.”

Olmuyor.

İçi dışına çıkmıyor!



* * *

Öyle “demokrasinin gereği” hesap sormak gibi bir niyetim yok.



Niye kendimizi kandırıyoruz ki, burası demokratik bir ülke değil.

Çaldıklarının üzerini vatanla örtenlerin, nice kirliliği milliyetçiliğin altına gizleyenlerin, kokuttukça bayrağı büyütenlerin, adaletsizlikleri her türlü meşrulaştıranların ülkesi burası.



* * *

“Bu parayı nasıl kazanacağız, nedir işin sırrı” bir anlatsa, başka da lafımız olmayacak.

Topyekûn susacağız.

Sustukça eminim sıra hepimize gelecek (!)