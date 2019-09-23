Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapıldı…

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Kuzey Kıbrıs ayağı, dün akşam üzeri Çağlayan Parkı’nda yapıldı.

Süslü kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılından beri her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde yapılan, İzmir merkezli başlayıp, dünyanın birçok şehrine yayılan vie farkındalık etkinliği olarak biliniyor.

Tur, herhangi bir kuruluş, kurum, parti, şirket tarafından değil, bağımsız kadınlar tarafından gönüllü olarak organize ediliyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun amacıysa, daha çok kadını bisiklet sürmeye özendirmek aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için güvenli bisikletli ulaşım altyapısı talep etmek ve çevreci bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak.

Etkinlik, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılıyor ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından da destekleniyor.

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