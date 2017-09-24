“Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” bugün

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, hava kirliliğini azaltmak amacıyla Lefkoşa’da bugün Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü çerçevesinde “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” düzenleniyor.

2013 yılında İzmir’de başlayıp diğer illere de yayılan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu”, Türkiye’deki 50 il ve Atina’yla eş zamanlı olarak bugün saat 17.00’de Çağlayan Parkı’ndan başlayacak.

Dereboyu güzegahından Başbakanlık ışıklarına kadar gidip geri dönecek bisikletliler daha sonra Çağlayan Parkı’nda Öldüren Şampanya ve Pelin’in konserini de izleyebilecek.

Bir dernek veya kurum tarafından değil, gönüllü kadınlar tarafından organize edilmesi kuralı bulunan etkinlik “egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu yolları sarsın” sloganıyla yapılacak.

