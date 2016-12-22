Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir forması giyen, geçtiğimiz yılın gol kralı Halil Turan Değirmenlik maçı ile dört haftalık suskunluğuna son verdi. Bölge derbisinde attığı 2 gol ile galibiyette önemli rol oynayan Halil böylelikle şanssızlığınıda kırmış oldu.

En son golunü ligin 8. haftasında 3-1 mağlup oldukları Doğan Türk Birliği karşılaşmasında kaydeden golcü futbolcu, o maçın ardından oynadıkları 4 maçta gol kaydedememişti.

Şu ana kadar ligde 7 golü bulunan Halil Turan, Cihangir'in bu hafta karşılaşacağı eski takımı Yenicami karşılaşmasında takımının en büyük ayağı olacak.