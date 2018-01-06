"Suskun kalmak, rejime destek vermek demektir"

BKP-TKP Yeni Güçler Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, halka sandığa giderek TKP- YG’ye mühür vurma çağrısı yaparak sandığa gitmeyip suskun kalmanın rejime verilecek en büyük destek olduğunu ifade etti.

Eş Başkan İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, yarın yapılacak seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, toplumun değişim ve kurtuluş yönünde kararlı davranarak “statükocuların” iktidarından kurtulacağına inandığını vurguladı.

Kıbrıs’taki esas sorunun rejim sorunu olduğunu, öncelikli görevin demokrasi ve barışa ulaşmak olduğunu kimsenin akıldan çıkarmaması gerektiğini vurgulayan İzcan, evin içini temizlerken, barış, demokrasi ve emek mücadelesinin buna paralel sürdürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Parlamentoda görev yapacak TKP –YG BKP ittifakı milletvekillerinin halkın gözü, kulağı ve kalbi olacağını dile getiren İzcan, “ Aldığımız her oyun hakkını vereceğimizden halkımız emin olsun” dedi.

İzcan, seçim kampanyası boyunca halkın kendilerine gösterdiği, sevgi, şefkat ve kardeşliğe teşekkür ederek, “ 7 Ocak gecesinin ülkemiz için yeni bir başlangıç olacağından eminiz. Şimdiden değişim ve kurtuluşun zaferi hepimize hayırlı olsun” dedi.