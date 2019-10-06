"Sürücülerin sağlığı ile ilgili tüzük yürürlüğe girmelidir"

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, “Ocak 2020 de Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmesi gereken Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün ikinci defa tekrar ötelenmesi sağlıksız sürücülerin yollarda olmaya devam etmesi demektir” dedi.

Avcı’nın konu hakkında yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Avrupa Birliği uzmanları, Avrupa Birliği Destek Ofisi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında oluşan KKTC Yol Güvenliği Çalışma grubu yıllarca çalışarak KKTC yol güvenliği sağlanabilmesi için detaylı çalışmalar yapılmıştı.

Bu çalışmalarda yol güvenliğimizle ilgili Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü

Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü Mayıs 2017 de Bakanlar Kurulundan, gerekli hazırlıklar tamamlansın diye iki yıl sonra yani Mayıs 2019 de yürürlüğe girmesi şartı ile geçirilmişti.

Ancak 24 ayda tüzüklerin hayata geçiremeyen siyasi idare ve bürokrasimiz, tüzüklerin Ocak 2020 ye öteleyerek toplam 32 aya ertelemişti.

Konu tüzükler yol güvenliğimizin olmazsa olmazları olup, değiştirilmesi ve/veya geciktirilmesi halinde yol güvenliğinden veya düzeltilmesinden özellikle sorumlu makamların bahsetmesi doğru olamayacaktır. Bu tüzükten sorumlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığıdır.

Özellikle Sağlık Bakanlığı Sürücülerle ilgili Sağlık Tüzüğünün alt yapı ve kadrolarını 32 aylık sürede yapabilmiş olmalıdır.

Sağlıksız kişileri tespit etmek de Sağlık Bakanlığının asli görevlerinden biridir.

Sürüş Ehliyet İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü yürürlüğe girmesi ile öğrenci ehliyeti, sürüş ehliyeti almak ve yenilemek isteyen herkes Devlet Sağlık Kurulu raporu almak zorunda olacaklardır.

Bu tüzükte belirtilen koşulları karşılamayan kişilere Sürüş Eğitim izni ( öğrenci ehliyeti) veya sürüş ehliyeti verilemeyecek, yenilenmeyecektir.

Sağlık raporunda belirtilen sağlık şartları var ise, bunlar kod numaraları ile ehliyet üzerinde belirtilecektir. Ehliyet sınıfına göre 5 veya 10 yıl süresi dolan ehliyetlerin yenilenebilmesi için sağlık kurulu raporu şartı vardır. Sağlık muayenelerinde göz muayenesi ön planda tutularak görme derecelerine göre değerlendirilecektir.

Göz, duyma, lokomotor sistem rahatsızlıkları, fazladan araç aksam ihtiyaçları, dirençli diyabet, epilepsi, uyku apne sendromu gibi sağlık sorunları değerlendirilerek sağlığı uygun olmayanların sürüşü engellenerek hem kendi canlarının hem yoldakilerin canlarının tehlikeye atılması engellenecektir.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olanların tedavi olana kadar ehliyetleri iptal edilecektir.

Halen uygulanan trafik cezalandırma sistemimizde meydana gelen kazalarda sadece sürücü hatası veya davranış bozukluğu kayıtlara geçmektedir.

Sürücü sağlık durumu bilinmemekte, bilinse de yasal eksiklik nedeni ile hem kendi hayatları hem de yoldaki hayatlar tehlike ile iç içe bırakılmaktadır.

Alkol bağımlıları, çok rahat yollarımızdadırlar.

Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü Avrupa Birliği ölçütlerine göre hazırlanmış olup, yol güvenliği için özel önem taşımaktadır.

Her sürücü ehliyet alırken veya yenilerken Ehliyet grubuna göre sağlık kontrolü ve değerlendirmesinden geçeceği için yollarımızda sağlıklı sürücü dönemi başlayacaktır.

Ehliyet kart şekillerinin tek başına değişmesi yollarda can güvenliğine katkı koymayacaktır. Ehliyet alma sistemi de çağdaşlaştırılmalıdır.

Hazırlanan ve Mayıs 2019 da yürürlüğe girmesi Bakanlar Kurulu kararı olan ancak tekrar Ocak 2020 ye ertelen yol güvenliği ile ilgili tüzükler, her ne sebepten olursa olsun ötelenmesi, değiştirilmesi, yürürlüğe konmaması, yollarda insan hayatının tehlikede olmaya devam etmesi ile eşdeğerdir.”