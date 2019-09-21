Sürücülerin dikkatine

Polis Basın Subaylığı bugün yapılacak olan bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt - Lefke anayolu üzerindeki Güneşköy çemberi ile Doğancı çemberi arasındaki yolun akşam 8’e kadar kapatılacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek olan "KKTC Zamana Karşı" bisiklet yarışı ve hemen ardından Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek olan Motosiklet Drag Şampiyonası 2. Ayak yarışı nedeniyle söz konusu iki çember arası trafik akışı sabah 5’den akşam 8’e kadar kapalı olacak. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.