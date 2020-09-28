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Sürücülere yol uyarısı

Sürücülere yol uyarısı

Kent Güvenlik Sistemleri kurulum çalışmaları nedeniyle Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi çıkışında saat 14.00 itibariyle yapılacak çalışma nedeniyle, Lefkoşa'dan Girne yönüne gidecek sürücüler için trafik kontrollü olarak verilecek"

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Polisten sürücülere uyarı: "Kent Güvenlik Sistemleri kurulum çalışmaları nedeniyle Lefkoşa - Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi çıkışında saat 14.00 itibariyle yapılacak çalışma nedeniyle, Lefkoşa'dan Girne yönüne gidecek sürücüler için trafik kontrollü olarak verilecek"

 

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