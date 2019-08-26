Sürücülere yol uyarısı

Polis, Lefkoşa - Mağusa Anayolunun, Demirhan Bölgesinde, Mağusa gidiş istikametinde bulunan Necipoğlu Ltd. önlerinden Yonca Kavşağı ayrımına kadar olan bölümde yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapıldığı duyurdu. Söz konusu yolda trafiğin tek şeritten verileceğini bildiren polis sürücüleri yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

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