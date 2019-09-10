Sürücü yaralandı

Lefkoşa Terminal çemberi yakınında az önce meydana gelen kazada iki salon araç çarpıştı. Kaza sonucunda Mehmet Çelik (E-72) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Kazada, araçların biri yana devrilip dururken, hemen yakınında olan iş merkezine girmemsi olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle bölgedeki trafikte sıkışıklık yaşanıyor.

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde,Mehmet Çelik (E-72), yönetimindeki ML 053 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Asbank önlerine geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solundan çıkarak kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çelik kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fotoğraf: Sosyal medya