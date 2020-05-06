Lefkoşa’da süratli kullandığı araç ile Dereboyu caddesinde elektrik direğine çarpıp kırılmasına neden olan zanlı M.S.M.H. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Nuri Hundal, olayla ilgili bulguları aktardı. Hundal zanlının 4 Mayıs’ta saat 16.45 sıralarında Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesinde kaza yaptığını anlattı. Hundal, zanlının JJ 004 plakalı araçla aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve önce Belediyenin trafik levhasına, sonra da elektrik direğe çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan olmadığını ancak araçta 15 Bin TL, KIB-TEK ait elektrik direğinde 8 Bin TL ve trafik levhasına ise 500 TL tahmini hasar meydana geldiğini aktardı. Polis kaza sonrası yapılan kontrollerde zanlının ehliyeti olmadığını ve aracın sigorta kapsamadığını dile getirdi.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklaması haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 30 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.