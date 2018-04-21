Surlariçi’nin ‘darp zanlıları’ yargılanıncaya kadar cezaevine!

Lefkoşa’da Şubat 2017 tarihinde aralarında 1.Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu Orhan Kürşad’ın da olduğu 3 kişiyi darp etmeleri üzerine teminata bağlanan zanlılar M.A, H.Ç ve A.A önceki günde bu sefer başka 2 kişiyi dövdükleri gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

‘Ciddi şekilde darp ettiler, dişlerini kırdılar’

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, zanlılar M.A, H.Ç ve A.A’nın 15 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da aralarında telefon vermedikleri ile çıkan tartışma sonucu Ferruh Gayye ve Ali Yücel’i ciddi şekilde darp ettikleri sırada, Ferruh Gayye’nin iki dişinin kırılmasına sebep olduklarını söyledi.

Şubat 2017’de de benzer suçlar…

Polis mesele Erdelhun ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlılar M.A ve H.Ç’nin olayın meydana geldiği bölgede Şubat 2017 tarihinde bu sefer kendilerine yan baktığı gerekçesi ile Emrah İbrahimoğulları, Derviş Savarona ve Orhan Kürşad’a saldırıp ve Kürşad’ın yüzünde votka şişesi kırdıkları gerekçesi ile tutuklanıp teminata bağlandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kemal Erdelhun aktarmış olduğu olgular ışığında halen askıda davaları bulunan zanlılar M.A ve H.Ç’nin mahkemenin uygun göreceği bir süre davalarını tutuklu beklemelerini zanlı A.A’nın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Askıda davası bulunan zanlılar cezaevine!..

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlılar M.A ve H.Ç’nin teminatta bağlı oldukları süre içerisinde tekrardan mahkeme huzuruna geldiklerini belirterek davalarını 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Kıdemli Yargıç Reynar zanlı A.A’nın ise davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.