Surlariçi'ndeki üniversite adaylarına burs

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi, üniversitede eğitim almaya karar veren ve Surlariçi’nde ikamet eden tüm öğrencilere önümüzdeki yıldan itibaren tam burs vereceklerini açıkladı.

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Vehbi, KAÜ’nün Surlariçi bölgesi ile ilgili projeleri ve gelişim stratejileri hakkında açıklamada bulundu.

Vehbi, “Bu projemizde, Surlariçi halkı ile birlikte bölgeyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada da Surlariçi halkına el uzatıyoruz. Umarım ki gençler ve aileler bunu değerlendirir ve bu imkanlardan yararlanır, uzatmış olduğumuz eli tutar; çünkü birlikten güç doğar. Surlariçi halkının da üniversitemize ve projelerimize sahip çıkmasıyla, hem KAÜ’yü hem de Surlariçi’ni geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vehbi, Arabahmet bölgesinde bulunan ilkokula destek verdiklerini de ifade etti.