Surlariçi, Tanzimat Sokak’ta bulunan iki katlı kerpiç ev, önceki gece saat 21.40’ta büyük bir gürültüyle çöktü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay; Sivil Savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin seferber olmasına neden oldu.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler; olay mahallinde önce güvenlik önlemlerini aldı, ardından çalışmalara başladı.

Sivil Savunma Teşkilât Başkanlığı’nın arama kurtarma ekipleri, göçük altında birilerinin olup olmadığı ihtimaline karşın önce akustik ses cihazıyla enkaz dinlemesi yaptı. Ardından insan vücut sıcaklığına göre uyarı veren bir sistem olan termal kamera ile tarama yapıldı.

Her türlü ihtimale karşın, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı DAK timinin kurtarma köpeği ile bölge arandı.

Sivil Savunma Teşkilâtı Başkanı Erdoğan Çelebi ile Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yapılan açıklamalarda, kerpiç evin yağmur nedeniyle çöktüğü ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.’