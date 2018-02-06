Surlariçi’nde yaşayan 30 çocuk Şubat tatili sanat kampına alındı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme çalışmaları çerçevesinde, özellikle Lefkoşa Surlariçi’nde risk altında bulunan 7-11 yaş arası çocuklara yönelik “Maksimum Sanat Minimum Risk” sloganı altında organize ettiği Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan okullar, Kültür Dairesi ve Lefkoşa Belediyesi ile iş birliğinde düzenlen ve 15 Şubat’a kadar devam edecek etkinlik, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alıyor.

Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek programında yer alan 30 çocuk, gerekli bilgilendirmenin yapılmasının ardından, kurulan sanat terapi atölyelerinde gruplar halinde çalışmalarına başladı.

İlk gün sulu boyayla aile resimlerini yapan çocuklar, ardından “Toplumu Koruyanlar Seramik Figür Yapımı Çalışmasına” katıldılar.

“Birlikten Güç Doğar” temalı Voltran fragman gösterimini izleyen çocuklar son olarak da atık malzeme robot çalışmasını gerçekleştirdiler.

“Yaşadığı Coğrafyaya Aidiyet” temasının işlendiği etkinlikte, Lefkoşa Surlariçi açık hava gezisi yapan çocuklar, grup olarak Selimiye Camisi taslak çizimini yaptılar. Lefkoşa Surlariçi’ndeki araştırma gezisinin ardından Lefkoşa Surlariçi grup resim çalışması yapıldı.

Etkinlik çerçevesinde bugün “Sağlıklı Sosyal İlişkiler Kurmak İçin Sınırları Bilme” teması ele alındı ayrıca asetat üzerine çizgi takibi, taklit oyunu, grup resim çalışması yürütüldü.

Şubat Tatili Sanat Kampı Programı 14 Şubat’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek ve

15 Şubat’ta ise sergi açılışı gerçekleştirilecek.



Karaokçu: “Çocukların kişisel gelişimine önem veriyoruz”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı değerlendirmede, Komisyon olarak önleme çalışmalarına, özellikle çocukların kişisel gelişimine önem verdiklerini söyledi.

Oluşturdukları destek programı çerçevesinde son iki yıldır Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan risk altındaki çocuklara, madde bağımlısı gençler ve ailelerine psiko-sosyal destek ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Karaokçu “Maksimum Sanat Minimum Risk” etkinliğinin de bu çalışmaların devamı olduğunu vurguladı.

İlk günden itibaren çocukların büyük bir heyecanla kampa katıldıklarını bildiren, Karaokçu, kampın çocukların gelişimine çok şey katacağına ve sonunda muhteşem bir sergi yaratılacağına olan inancını dile getirdi.

Karaokçu, “Çocuklarımızı kazandığımız oranda geleceğimiz aydınlık olabilir” dedi.