Surlariçi’nde yangın!

Bugün saat 14:20'de Lefkoşa'da Mevlevi Tekkesi Sokak No:8 adresinde bulunan ve Vakıflar Dairesine ait olan, Adnan Uygun'a ait iş yerinde elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu, terzilik ve yıkama işlemlerinin yapıldığı iş yeri içerisinde bulunan 10 adet çamaşır makinesi, bir buzdolabı, bir mikrodalga fırın, bir adet ahşap kapı ve pencere yanarak zarar gördü.