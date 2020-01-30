Surlariçi’nde korkutan yangın

Sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Surlariçi’nde İbrahim Başarır’a ait evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı.

Gözlerini yangınla açan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, dumandan etkilenen 17 yaşındaki Alperen Başarır Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elektrikli sobadan çıktığı tespit edilen yangın, Başarır’a ait evde büyük hasara neden oldu.

Hızla büyüyen yangın Erbil Nuraç ve Melek Dener’e ait evlerde de sıçradı.

Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılırken, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

İki evin çatılarında zarar oluştu

Sabah saat 05.30 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesi ali Yüzbaşı Sokak içinde İbrahim Başarır’a ait evde çıkan yangın sonucu evin üst katında bulunan iki yatak odası, muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, plastik su deposu ve ısıtıcı yanarak zarar gördü. Yangının evin bitişiğinde bulunan diğer iki eve de sıçraması sonucu Nuraç ve Dener’e ait evin çatıları yanarak zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.