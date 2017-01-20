Surlariçi’nde keyifli akşamlar

Lefkoşa Surlariçi bölgesinin vazgeçilmez mekanları arasında bulunan Keyf-i Akşam Meyhanesi, eğlence dolu geceler yaşatıyor. Geleneksel eğlence anlayışını Surlariçi’nde yaşatan Keyf-i Akşam Meyhanesi’ne gelen konuklar canlı müzik eşliğinde sahne alan Dilruba Sultan ve Çilem Şahan’la güzel bir gece geçirmenin keyfini yaşadılar. Lezzetli ve çeşit çeşit mezeleriyle birlikte sanatçıların eşsiz şarkıları eşliğinde konuklarına tadına doyulmaz geceler yaşatan Keyf-i Akşam Meyhanesi’nde vaktin nasıl geçtiği anlaşılmıyor.