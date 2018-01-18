Surlariçi'nde 4 dükkan çöktü!

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan 4 dükkan tadilat çalışmaları sırasında yıkıldı. Vakıflar İdaresi’ne ait Girne Amerikan Üniversitesi’nin kirasında bulunan dükkanlar, cafe yapımı çalışması esnasında saat 10.30 sıralarında çöktü.

Tadilat çalışmaları sırasında yıkılma sesi duyan 4 işçi, binadan koşarak çıktı. Çökme esnasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, GAÜ’nün kirasında bulunan dükkanların içerisindeki rafların sökülmesi esnasında, kerpiç yapıda şişme meydana geldiğini, binayı taşıyan direklerde zarar meydana gelme ihtimali olabileceği nedeniyle binanın çöktüğünü aktardı.

Harmancı, ortaya çıkan molozların kaldırılması ve arta kalan binaların yıkılması için çalışmaların, mal sahipleri ile yapılcağını ifade etti.

Görüntü ve fotoğraflar: Ayşe Güler- Meltem Sonay