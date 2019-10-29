Surlariçi yıkılıyor!

YENİDÜZEN

Lefkoşa Surlariçi Ayluga Mahallesi, Poyraz Sokak’ta dün öğle saatlerinde kullanılmayan bir evin çatısı çöktü. Çökme sırasında bölgede bulunan evler zarar görmezken, evin boş olması büyük bir tehlikeyi önledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi personeli, yaşanan çökme ile ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bilgisini verdi. Çatısı çöken evin ise Şevket Dellaloğlu’na ait olduğu bilgisi verilirken, eve girilmesi için mülk sahibinin olması gerektiği öğrenildi.

Muhtarlar rahatsız

Yağışların başlamasıyla Lefkoşa Surlariçi bölgesinde birçok eski ev tehlike altında.

Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik Dağgül, YENİDÜZEN’e konuştu.

Yıkılmaya yüz tutmuş evlerin önce mülk sahiplerine ulaşılması gerektiğini kaydeden Dağgül, mülk sahipleri bulunmadığı takdirde belediyenin olası bir facia karşısında önlem almak için devreye girdiğini söyledi.

Bölgede yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda ev olduğunu belirten Dağgül, Surlariçi Muhtarları’nın toplanarak Evkaf Müdürü ile toplantı yapılması gerektiğini belirtti.

Geride bıraktığımız yılda sadece kendi bölgesinde üç evin çöktüğünü ifade eden Dağgül, çökmeye yakın çok sayıda ev için tedbir alınmasının çok acil bir durum olduğunu kaydetti.