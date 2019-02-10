Surlariçi gümüşlendi

Lefkoşa Surlariçine yeni bir renk geldi. Genç girişimci Tunç Ağrı’nın direktörlüğünü yaptığı ‘Koi Silver’ gümüş severlerin hizmetine girdi.

Açılışı dün gerçekleşen ‘Koi Silver’ de gümüş ve doğal taşları seven herkese hitap eden birçok çeşit uygun fiyatlarla yer almakta.

Surlariçinde dün gerçekleşen kokteylli renkli açılışta Ağrı’yı sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.