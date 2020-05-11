Surlar yeniden onarımda

Lefkoşa surlarındaki çalışmalar, coronavirüs tedbirleri çerçevesinde verilen aranın ardından yeniden başladı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı eşbaşkanı Ali Tuncay, Lefkoşa surlarının çöken Cephane Burcu'daki çalışmaların yeniden başladığını duyurdu.

Tuncay, “Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin UNDP'nin teknik ve Avrupa Birliği'nin mali katkısıyla Lefkoşa surlarının çöken Quirini (Cephane) Burcu'daki çalışmaları yeniden başlamıştır. Tüm uzman ve işçilere kazasız-belasız ve sağlıklı bir çalışma dönemi dileriz.” dedi.

Tuncay, KKTC’de koronavirüs tedbirleri nedeniyle duran diğer çalışmaların da önümüzdeki günlerde gereken önlemleri içerecek bir çalışma yöntemiyle başlayacağını da belirtti.