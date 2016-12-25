Rus basınına göre uçakta gazeteciler, askeri yetkililer ve Kızıl Ordu Korosu'ndan müzisyenler vardı.

Rusya Savunma Bakanlığı uçaktaki yolcuların listesini açıkladı. Listeye göre uçakta bulunana yolcuların çoğunluğu Kızıl Ordu Korosu üyelerinden oluşuyor. Uçakta dünyanın ne ünlü korolarından biri olan Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 kişi bulunuyordu. Geriye galan 28 kişiyi ise sekiz mürettebat, dokuz medya temsilcisi, sekizi asker 10 Rus hükümeti görevlisi, ve bir de uluslararası yardım kuruluşu olan Fair Aid'in üyesi bulunuyordu.