Suriye operasyonu endişe yarattı

ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte dün sabah Suriye’deki hedeflere gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Ağrotur’daki İngiliz egemen üssünün kullanılmış olması ve operasyon düzenlenen bölgelerin yakın oluşu Kıbrıs’ın güneyinde endişe yarattı.



Kıbrıs Rum hükümet kanadı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin operasyona katılmadığı yönünde açıklamalar yaparken, siyasi partiler durumdan endişe belirtti. AKEL, Kıbrıs Rum Yönetimi’ni susarak müsamaha göstermekle suçladı ve Suriye’ye düzenlenen operasyonu kınadı.

Alithia’nın “Kıbrıs İnfialle İzliyor” başlıklı haberinde, batılı güçlerin saldırılarına karşılık verileceği ve hatta savaş uçaklarının kalkış noktalarının vurulacağına ilişkin operasyon öncesi söylentilere işaret edilerek, cumartesi günü bir çift Tornado tipi savaş uçağının Ağrotur üssüne inmesi ve Hummus yakınlarındaki hedefleri Storm Shadow füzeleriyle vurulmasının, krize taraf olunduğu şeklinde algılandığı kaydedildi.



PRODROMU



Kıbrıslı Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu dün Suriye’ye düzenlenen operasyonda, “Kıbrıs hava sahasının kullanılmadığını ve operasyona hiçbir şekilde katılmadıklarını” söyleyen Prodromu, özetle şunları söyledi:

“Güvenlik makamlarımız durumu yakından izliyor ancak bize operasyon öncesinde herhangi bilgilendirme yapılmadı. Bu operasyon için hava sahamız kullanılmadı. FIR veya hava meydanlarımız etkilenmedi.”

Prodromu “bundan sonra Suriye’deki tehlikelerin barışçıl ve diyalog yoluyla göğüslenmesi dileğinde” de bulundu.

Larnaka ve Baf hava meydanları işletmecisi Hermes Basın Sözcüsü Adamos Aspris, sosyal medya hesabından, Suriye operasyonu nedeniyle herhangi bir uçuş iptali veya rötar yaşanmadığını açıkladı.

Kıbrıs Rum Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise operasyon sırasında “Uçuş Bilgi Bölgesi”ndeki (FIR) durumun kontrollü olduğunu, Sivil Havacılık Dairesi’nin Lefkoşa FIR Hattı’ndaki hava trafiğinin güvenli normal işlemesi için gerek Avrupa örgütleri, gerek komşu devletlerin yetkili birimleriyle sürekli iletişim içerisinde olduğunu” açıkladı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau, Kıbrıs Rum polisinin, Suriye operasyonuna müdahil ülkelerle ilgili alanlarda koruma maksatlı güvenlik tedbiri aldığını belirterek, “Kıbrıs olarak herhangi bir tehlike içerisinde değiliz” dedi.

Kıbrıs Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde cumartesi günü düzenlenen toplantıda, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve İsrail ile alakalı büyükelçilik, şirket, okul, konut ve diğer yerler için kararlaştırılan güvenlik tedbirlerin derhal uygulamaya konulduğunu söyledi.

Siyasi partiler de durumdan endişe belirttikleri açıklamalar yaptılar. DİSİ Başkanı Averof Neofitu, operasyonun devamının gelmeyip, mantığın hakim olması dileğinde bulundu ve daha fazla çatışmanın önlenmesi için diyalog önerdi.

AKEL ise “NATO ülkelerinin operasyonu meşru göstermek için geçmişte kalmış yalan argümanları tekrar etmekte olduğu” görüşünü ortaya koydu. EDEK “başka güçlerin de katılmasıyla çatışmaların genelleşmesi bölgede tehlikeli olgular yaratır” dedi.

DİKO, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve Vatandaşlar İttifakı da Suriye’deki durumdan endişe belirtti.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ



Haravgi “Hükümetin Müsamahası May Aracılığıyla Ortaya Çıktı” başlıklı haberinde, İngiltere Başbakanı Theressa May’in dün 13.30’da Kıbrıslı Rum Başkan Nikos Anastasiadis’le telefon görüşmesi yaparak, Suriye operasyonunun ana hedefleri hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Ağrotur’daki üssün operasyon çerçevesinde yoğun kullanılmadığını söyleyen May Güney Kıbrıs için hiçbir tehlike söz konusu olmadığı teyidinde bulundu.

16 Nisan pazartesi günü saat 18.00’de ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilik binası önünde Suriye operasyonunun protesto edileceğini yazan gazete, “Tüm-Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından düzenlenecek savaş karşıtı eyleme AKEL’in ve gençlik kolu EDON’un katılacağını ve Rum halkına da katılma çağrısı yaptıklarını yazdı.



KASULİDİS



Aynı gazete “Kasulidis de İngiliz Üslerinin Kullanımını Aklıyor…. ‘İzci Kampı Değil, Ama İstişare Edilmeliydi’ Diyor” başlıklı haberinde, Kıbrıs Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Üsler, askeri üstür, izci kampı değil” vurgusuna dikkat çekti.

Gazeteye göre, Kasulidis “operasyonun bittiği şu anda hepimiz, bu eylemden Kıbrıs’ın başına herhangi bir şey gelmediğini saptadık. Önümüzdeki haftalarda bütün (turist) adayları tarafından unutulacağına ve Kıbrıs’ta tatil rezervasyonu yapılacaklarına inanıyorum” ifadesini kullandı.

İngiliz üslerinin askeri maksatlarla kullanılması durumunda Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bilgilendirilmesi konusuna da değinen Kasulidis, “Hukuken, durdurmak için Kuruluş Anlaşmaları’ndan doğan hakkımız yok. Ancak istişare talebimiz var ve her zaman istişarede bulunuldu, bu tür istişarenin halen yapılmış olduğundan da hiçbir kuşkum yok” dedi.

