Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti. Putin, "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, "anlaşmada Rusya ve Türkiye garantör rolde" dedi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkesin bu gece yarısı başlayacağını söyledi.

"Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu..."

Suriyeli taraflar arasında imzalanan anlaşmaların Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı çalışmaların sonucu olduğunu kaydeden Putin, "Elbette, yapılan anlaşmalar kırılgan. Anlaşmaların korunması ve geliştirilmesi için özel önem gösterilmesi gerekiyor" dedi.

"Ateşkes anlaşması bu gece yürürlüğe girecek"

Savunma Bakanı Şoygu, Suriyeli taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının bu gece 00.00'dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Putin: Rus askeri varlığı azaltılacak

Öte yandan Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önerisi üzerine Suriye'deki Rus askeri varlığının azaltılmasını kabul ettiğini söyledi. Rusya'nın terörle mücadele faaliyetlerine mutlaka devam edeceğinin de altını çizen Putin, "Suriye hükümetine terörle mücadele desteği vermeyi sürdüreceğiz. Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri üslerinin geliştirilmesi konusundaki anlaşmalara da bağlı kalacağız" dedi.

(T24)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile silahlı muhaliflerin ateşkes anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı doğruladı.

Vladimir Putin Moskova'da yaptığı açıklamada 3 belgenin imzalandığını duyurdu:

Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki anlaşma

Garantörlük anlaşması

Barış görüşmelerine başlama anlaşması

Anlaşmaları "tabi ki kırılgan" şeklinde nitelendiren Putin şöyle devam etti:

"Ama yine de bu ortak çabamızın, savunma ve dışişleri bakanlarının ve bölgedeki ortaklarımızın çabalarının kayda değer bir sonucu."

Rusya ve Türkiye, Suriye savaşında karşıt tarafları destekliyordu.

Türk Dışişleri: Taraflar hava saldırıları dahil tüm silahlı saldırıları durdurmayı taahhüt etti

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da, "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, bu düzenlemeyle, hava saldırıları dahil, silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişlerdir.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar bu mutabakatın dışındadır."

Suriye ordusu: Nusra Cephesi ve IŞİD anlaşmada yok

Suriye ordusu da ateşkesi doğruladı.

Devlet haber ajansı SANA'da yayımlanan haberde, "Suriye silahlı güçlerinin birden fazla cephede kazandığı zaferler ve ilerlemelerin ardından 30 Aralık 2016 saat 00.00'da yürürlüğe girmek üzere Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm topraklarında kapsamlı bir ateşkes ilan edildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, Nusra Cephesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve bu ki örgüte bağlı grupların anlaşmaya dahil olmadığı belirtildi.

Anlaşmanın, Suriye krizinin siyasi çözümü için "uygun koşullar yaratmasının amaçlandığı" kaydedildi.

Suriye Ulusal Koalisyonu: Anlaşmayı Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu imzaladı

Suriyeli muhaliflerinin çatı örgütlerinden, Türkiye merkezli Suriye Ulusal Koalisyonu da ateşkesi doğruladı.

Koalisyon'un sözcüsü Ahmed Ramadan AFP'ye yaptığı açıklamada "Ulusal Koalisyon anlaşma için desteğini belirtiyor ve tüm tarafları ona uymaya çağırıyor" dedi.

Ramadan, anlaşmayı Ahrar'uş Şam ve İslam Ordusu gruplarının imzaladığını belirtti, ancak iki grubun yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

Ateşkesin ardından barış görüşmelerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Rusya, İran ve Türkiye Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması konusunda anlaşmıştı.