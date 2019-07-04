Suriye Elçiliği ‘füze’yi yalanlamadı

Suriye’nin Kıbrıs Elçiliği Kanal Sim’e özel açıklama yaptı; Kıbrıs’a düşen ve füze olduğuna inanılan cismin Suriye tarafından atıldığı, ne yalanlandı ne de teyit edildi.

Kıbrıs’a düşen cismin ardından yetkililer tarafından bunun Suriye’den atılan bir S-200 füzesi olduğu açıklamaları üzerine, Kanal SİM Suriye’nin Kıbrıs Elçiliği’ne bu soruyu yöneltti. Elçilik tarafından Kanal Sim’e yapılan açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına yer verildi. Bu açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı Suriye topraklarına yapılan saldırıyı doğruladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamada, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne iki mektup gönderildiğini belirtti ve bu mektuplarda, “İsrailli işgalci güçler Pazartesi sabahı saat 12:35’te Güvenlik Konseyi’nin iki taraf arasında ateşkes yapılmasına yönelik 1974 tarihli 350 sayılı kararını açıkça ihlal ederek Suriye topraklarına yönelik Lübnan havasahasından ardarda füzeler atarak ve Şam, Şam’daki kırsal bölge ve Hums bölgelerini hedef alarak bir saldırı daha gerçekleştirdi ve dört sivilin şehit olmasına ve aralarında bir bebeğin bulunduğu 21 vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Bu insanların çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşmaktaydı ve yapılan saldırı neticesinde vatandaşların evlerinde ciddi maddi hasar oluştu”. ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail saldırılarının Suriye halkını korkutmayı başaramadığı; bilakis terörizmi yenme ve işgal altında bulunan Suriye’ye ait Golan tepelerini 4 Temmuz 1967 sınırına geri döndürme konusunda mutlaka elde edecekleri zaferle ilgili kararlılıklarını arttırdığı ifade edildi.

“Özellikle ABD yönetiminin vermekte olduğu sınırsız destek ve bu desteğin sağladığı ve Güvenlik Konseyi’nin tüm ülkelerinin de bildiği dokunulmazlık olmasaydı İsrail bu düşmanca ve tehlikeli tutumunu devam ettiremezdi”denilen Bakanlık açıklamasında, BM konvansiyonu çerçevesinde Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını üstlenmeye ve “İsrail”in saldırılarını tekrar etmesini engellemek amacıyla bir an önce ve kararlı adımlar atmaya davet edildiği vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında son olarak ,“İsrail BM’nin ateşkesle ilgili kararlarına saygı göstermeye zorlanmalıdır ve hem Suriye hem de Filistin halkına karşı 242, 338, 350 ve 497 sayılı BM kararlarını ihlal ederek işlemiş olduğu suçlar nedeniyle adaletin karşısına çıkarılmalıdır.”ifadeleri yer aldı.