Süreyya Çelmen Değer: Gazetecilik yapabilirdim
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Proje Koordinatörü)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gazetecilik yapabilirdim (o kadar okuduk sonuçta!)
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklarım ve işim (PeacePlayers-Kıbrıs)
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan
En büyük pişmanlığım… Doktoraya ve yazmaya başlamamış olmak
En büyük sevincim… Aşkım Suphi.
Hayatımın dönüm noktası… Hastanede geçirdiğim 34 günün sonrası.
Beni en çok etkileyen yazar… Küçük İskender
Başucumdaki kitap… Yürümenin Felsefesi
En keyif aldığım müzik… İngilizce pop
En son izlediğim film… Ahlat Ağacı
Kendim için son aldığım şey… LaptopJ
Dolabımdaki en gereksiz şey… Üniversiteden kalan ders notlarım…
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sevgiyle ve düşünülerek alınmış & yapılmış her şey!
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Detaycılık
Kendimde beğendiğim özellik… Dürüstlük, samimiyet
Olmasa da olur… Ego manyağı insanlar!
Olmazsa olmaz… Çocuklarım
En iyi yaptığım yemek… BilemedimJ Yiyenlere sormak lazım!
Hayalimdeki dünya… Daha adil
Aşk benim için… Hayatın ta kendisi!
Onunla çok tanışmayı isterdim… Virginia Woolf
Görmek istediğim yer… Danimarka
Mutlaka yapmak istediğim… Yazmak…
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa, olabildiğince keyif almalı!