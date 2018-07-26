Süreyya Çelmen Değer: Gazetecilik yapabilirdim

(Proje Koordinatörü)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Duygusal

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Gazetecilik yapabilirdim (o kadar okuduk sonuçta!)

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklarım ve işim (PeacePlayers-Kıbrıs)

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

En büyük pişmanlığım… Doktoraya ve yazmaya başlamamış olmak

En büyük sevincim… Aşkım Suphi.

Hayatımın dönüm noktası… Hastanede geçirdiğim 34 günün sonrası.

Beni en çok etkileyen yazar… Küçük İskender

Başucumdaki kitap… Yürümenin Felsefesi

En keyif aldığım müzik… İngilizce pop

En son izlediğim film… Ahlat Ağacı

Kendim için son aldığım şey… LaptopJ

Dolabımdaki en gereksiz şey… Üniversiteden kalan ders notlarım…

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Sevgiyle ve düşünülerek alınmış & yapılmış her şey!

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Detaycılık

Kendimde beğendiğim özellik… Dürüstlük, samimiyet

Olmasa da olur… Ego manyağı insanlar!

Olmazsa olmaz… Çocuklarım

En iyi yaptığım yemek… BilemedimJ Yiyenlere sormak lazım!

Hayalimdeki dünya… Daha adil

Aşk benim için… Hayatın ta kendisi!

Onunla çok tanışmayı isterdim… Virginia Woolf

Görmek istediğim yer… Danimarka

Mutlaka yapmak istediğim… Yazmak…

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa, olabildiğince keyif almalı!