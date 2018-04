Süren: “Kıbrıs’ta yerli üretim kötüdür algısını kırmaya çalışıyoruz”

Levent ÖZDAĞ

“Her duygunun bir rakısı vardır” sloganı ile yerli üretim Sema İçkileri’nin ürünü “Ah Be & Oh Be” rakısı Kıbrıs piyasasına giriş yaptı. Avcılar Meyhanesi’nde dün akşam yapılan tanıtımda Sema İçkileri Şirketi Direktörü Atilla Süren basın mensupları ile sohbet etti. Süren yaptığı konuşmada yaptıkları üretimle “Kıbrıs’ta yerli üretim kötüdür algısını kırmaya çalışıyoruz” dedi.

3 kez damıtıldı

Ah Be ve Oh Be rakıları keyifli içimi sağlayabilmek için 3 kez damıtılarak özel fıçılarda dinlendirildi.

Ah Be ve Oh Be rakıları üretilirken şeker ilavesi yapılmadı. Ah Be ve Oh Be rakıları, %45'lik alkol oranıyla ideal denge sahip…

Sema İçkileri hakkında

1975 yılında Selim Süren tarafından kurulan Sema İçkileri, Kuzey Kıbrıs'ın en eski içki fabrikasıdır. Şirketin ilk kimyageri, İngiltere'den alkollü içecekler üzerine uzman emekli bir kimyagerdi ve Brandi bu kimyagerden sonra "Old John, Cyprus Brandy" adını aldı. 1977'de şirket İskoçya ve İngiltere'den viski, vodka ve cin ithal etmeye başladı. İthal edilen içecekler hammadde olarak alınıp Sema İçki fabrikasında şişeleniyordu. 1979'da Sema İçkileri geleneksel Türk içkisi olan Rakı üretimine başladı. Mevcut fabrikası, gelişen Sema İçkileri şirketi için dar gelmeye başlamıştı. Bu nedenle üretimi daha büyük ve daha iyi bir yere taşıdı. Meyve konsantreleri, likörler ve fantezi alkollü içecekler 1982'de, meyve suları ve meşrubatlar ise 1990'da üretilmeye başlandı. Günümüzde Sema İçkileri 80'in üzerinde alkollü ve alkolsüz içecekle hizmet vermektedir.