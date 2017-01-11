SÜRECİN KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

HARİTALAR BUGÜN: Cenevre zirvesinde bugün taraflar birbirlerine toprak düzenlemeleri ile ilgili haritalar sunacak. Her iki taraf da birden fazla alternatif harita ile masaya geliyor.

SİYASİ EŞİTLİKTE AL-VER: Dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımda gerçek al-vere bugün tarafların birbirlerine haritaları sunması ile girilmesi bekleniyor.

BEKLENTİLER ARTTI: Cenevre zirvesinde tarafların ne kadar ilerleme sağlayabilecekleri bugün ortaya çıkacak. Liderlerin önemli ve hassas konulara odaklanarak irade göstereceklerine dair beklentiler artmış durumda.

ESRA AYGIN

Özellikle yönetim ve güç paylaşımı başlığında iki gündür zorlu görüşmelere sahne olan Cenevre zirvesinde, tarafların ne kadar ilerleme sağlayabilecekleri bugün haritaların karşılıklı olarak sunulması ile ortaya çıkacak.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, dün, planlanan gündemin aksine gün boyunca yönetim ve güç paylaşımı başlığını görüştüler. Kıbrıs Türk tarafı için bu başlık altında dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılım konusunda Rum tarafının net bir adım atması hayati önem taşıyor.

Geriye en zor ve hassas konuların kaldığı ve tarafların ellerindeki pazarlık kozlarını mümkün olan en son ana kadar tutmaya çalıştıkları zirvede Kıbrıs Rum tarafının beklentisi ise, toprak ve güvenlik ve garantiler başlıklarında yoğunlaşıyor.

Tarafların dün yönetim ve güç paylaşımı başlığı altında federal yetkiler konusunda bir miktar ilerleme sağladıkları, ancak dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımda henüz bir al-vere girmedikleri belirtiliyor. Bu konulardaki gerçek al-verin bugün tarafların birbirlerine toprak düzenlemeleri ile ilgili haritalarını sunmaları ile yapılması bekleniyor.

Her iki tarafın da masaya birden fazla alternatif harita ile geleceği bugün itibariyle liderlerin, artık en önemli ve hassas konulara odaklanarak irade göstereceklerine dair beklentiler artmış durumda.

Sürece yakın kaynaklara göre, liderlerin bugün açıkta kalan konularda mümkün olan en büyük ilerlemeyi elde ederek ‘sorunun sadece Kıbrıslılara bağlı olması halinde şimdiye çözülmüş olacağı’ mesajını vermesi sürecin başarısı açısından çok önemli.

Yarın Cenevre’de Kıbrıs konusundaki uluslararası konferansın başlamasıyla garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık müzakere tarihinde ilk kez güvenlik ve garantiler konusunu masaya yatıracak.