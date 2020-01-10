“SÜREÇ SİYASALLAŞTI, BÖLGE PLANSIZ”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Başbakan Ersin Tatar'a imar planı sürecine ilişkin endişelerini anlatan bir mektup yolladı, mektubun içeriğini kamuoyu ile paylaştı, mektupta sürecin siyasallaştığına dikkat çekildi, bölgenin plansız kaldığına işaret edildi.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı ile ilgili gelinen süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı basın toplantısı düzenledi.

Aysal, Başbakan Ersin Tatar'a ilettikleri mektubu basın toplantısında okudu. Mektupta İmar Planı sürecinin uzamasına ilişkin endişeler ve uyarılar yer aldı. KTMMOB'un Başbakan'a ilettiği mektupta "Toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç siyasallaşmıştır" denildiği kaydedildi.

Mektupta, içeriği paylaşılmayan ve açıklanmayan itirazlar nedeniyle sürecin uzaması bölgenin plansızlığına neden olduğu kaydedildi.

Yıllardır ülkenin plansız yönetildiğine ve düzensiz yapılaşmanın getirdiği geri dönülemez sorunları yarattığına vurgu yapıldı.

“Bu yaratılan ortam ve tartışmaların bölgenin PLANSIZ olarak TALAN’ına davetiye çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz.”

“Bilimsellikten uzak, popülist yaklaşımların sonuçlarını yaşıyoruz”

Mektupta, ülkede bilimsellikten uzak, popülist yaklaşımların sonuçlarının yaşandığına vurgu yapılırken, ‘sürecin fazlasıyla siyasallaşması nedeniyle’ bir kez de yazılı değerlendirme yapmak istendiğine değinildi.

KTMMOB’nin Başbakan’a hitaben yazdığı mektup şu şekilde:

“Yıllardır ülkemizin plansız yönetilmesinin ve düzensiz yapılaşmasının getirdiği geri dönülemez sorunların yarattığı sonuçlarla günün her anı karşı karşıya kalmakta ve bilimsellikten uzak popülist yaklaşımların sonuçlarını yaşamaktayız.

20 Aralık 2019 tarihinde Başbakanlıktaki toplantıya davetiniz ile katılan KTMMOB, toplum faydası ve bilim temelinde her platformda paylaşılan prensipler doğrultusunda İmar Planı sürecine katkı vermek üzere toplantıya katılmıştır. Toplantıda tarafınızdan oluşturulmuş komite çalışmalarını koordine etmek üzere 2 eş başkan (Sn. E. Saner ve Sn. A. Kanlı) görevlendirdiniz. Malumunuz üzere toplantıda komite çalışma çerçevesi de aşağıdaki şekilde belirlenmişti;

Plan Tasarısının 9 Ağustos 2019 tarihinde Halkın Katılımına Açılan Tasarı baz alınarak çalışmaların yapılması,

Birleşik Kurul sürecindeki Belediyelerin ret gerekçeleri ve KTMMOB görüşlerinin bilim temelinde, kamu ve toplum faydasına değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin plana yansıması,

Verimli tarım arazilerinin imar sınırı dışına alınması

Nüfüs ve Konut yoğunluğunun azaltılması

Belirlenen prensipler doğrultusunda 23 Aralık 2019 tarihindeki toplantıya İçişleri Bakanı, Komite Eş Başkanlarının katılımı, 24-25 Aralık 2019 tarihindeki teknik toplantılara sadece 1 Eş başkanın katılımı ile yukarıda ifade edilen 4 ana prensipte “Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı” İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda Şehir Planlama Dairesi Müdürü ve Plan Ekibi, bölge Belediye Başkanları, Belediye Teknik Ekipleri, Belediye Uzman Danışmanları ve KTMMOBye bağlı ilgili oda temsilcilerinin katılımı ile asgari müştereklerde uzlaşılan noktaların siyasi müdahaleye açık olmaması ilkesi ile iyileştirmeler yapılarak İmar Planının olumlu yönleri artırılmıştır. KTMMOB görüşlerinin tümü plana yansımamakla birlikte Mağusa ve Yeniboğaziçi sınırlarında daha az ama İskele sınırlarında toplum faydası ve bilim temelli teknik doğruların daha çok yansıdığı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Kazanılmış haklar baskısı altında planlanan bölgenin bilimden yoksun, ihtiyaç dışı... vb “siyasi ve kişi merkezli talepler” komite toplantılarında azaltılmaya çalışılmıştır.”

"Toplumsal fayda bir kenara bırakılıp süreç siyasallaşmıştır" "İmar Planı içeriği ile ilgili olmayan söylem ve tartışmalar üzerinden yapılan itirazlarla kamuoyu daha fazla meşgul edilmemelidir" "Unutulmamalıdır ki yaratılan bu ortam devletin bir dairesini yıpratmakla kalmayıp, ‘seçim’, ‘oy’ ve ‘siyasi gelecek kaygısı’ başta olmak üzere ‘birilerinin taleplerini yerine getirme baskısına boyun eğen yöneticilerimiz var’ söylemlerini haklı çıkartırcasına siyasilere ve devlete olan güveni erozyona uğratmakta, toplumsal birliğe zarar vermektedir.” “İçeriği kamuoyu ile paylaşılmayan ve ne olduğu da bilinmeyen itirazlar nedeniyle sürecin belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir değil”

“Ülkenin çözüm bekleyen o kadar sorunu varken, daha fazla vakit kaybetmeden enerjimizi verimli kullanmak, 3 yıllık emeği heba etmemek gerekir”

“Toplantı tutanaklarında da kayıt altına alınmış kararlarla Onaylama Makamı gerekli değişiklikleri yaparak Plan tasarısını 27 Aralık 2019 tarihinde gerekli değerlendirmeyi yapmak üzere Birleşik Kurul üyeleri ile paylaşmış, 30 Aralık 2019 tarihin de de Birleşlik Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.

KTMMOB; Başbakanlık makamına olan saygı, komitenin kuruluş amacının siyasi irade kullanılarak sulandırılan planı bilimsellik temeline oturtacak teknik çalışmaya imkan vermek olması ve bunun ilke olarak kabulü, planı komite kararları neticesinde sonuçlandırma sözü ve bilim, adalet ve eşitlik temelli toplum faydasına planın olumlu yönlerinin geliştirilmesine katkı koymak adına katılmıştır.

Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu gerçekler ortada iken, plansızlığın getirdiği ve her gün yaşanan sorunlar hiç yokmuş gibi, toplumsal fayda bir kenara bırakılıp son günlerde süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır.

Gelinen aşamada KTMMOB plana itiraz edenleri; Ülkenin çözüm bekleyen o kadar sorunu varken, daha fazla vakit kaybetmeden enerjimizi verimli kullanmak, 3 yıllık emeği heba etmeden Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen İmar Planın da; Planlama Bilimi ile örtüşen, Ülkesel Fizik Plan stratejilerine paralel, altyapı gerçekleri, doğal riskleri dikkate alan, enerji ve suya ulaşılması talebinin karşılanması, toplum faydasına ortaya konulan hangi gerekçeli vizyon ve projeksiyon önerilerinin imar planına yansımaması nedeniyle itiraz edildiği net olarak kamuoyu ile paylaşmaya davet eder.

İmar Planı içeriği ile ilgili olmayan söylem ve tartışmalar üzerinden yapılan itirazlarla kamuoyu daha fazla meşgul edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki yaratılan bu ortam devletin bir dairesini yıpratmakla kalmayıp, “seçim”, “oy” ve “siyasi gelecek kaygısı” başta olmak üzere “birilerinin taleplerini yerine getirme baskısına boyun eğen yöneticilerimiz var” söylemlerini haklı çıkartırcasına siyasilere ve devlete olan güveni erozyona uğratmakta, toplumsal birliğe zarar vermektedir.”

“İçeriği kamuoyu ile paylaşılmayan ve ne olduğu da bilinmeyen itirazlar nedeniyle sürecin belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir değil”

Sn. Başbakan; Eğer yukarıda ifade edilen temelde ve oluşturduğunuz komite çalışma prensipleri ile örtüşen içerikte ortaya görüş konulmaksızın, içeriği kamuoyu ile paylaşılmayan ve ne olduğu da bilinmeyen itirazlar nedeniyle sürecin belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir olmadığı gibi, bu yaratılan ortam ve tartışmaların bölgenin PLANSIZ olarak TALAN’ına davetiye çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Sizin başkanlığınızda hükümetin bilimsellikten uzak popülist yaklaşımlarla ülkemizi yönetmeyeceğine ve bölgenin plansız bırakılması gibi bir hedefi olmadığı inancıyla planlı yaşam için adım atılması yönünde gerekli iradenin ortaya konulmasını beklemekteyiz.”