Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerde son derece önemli bir aşamayı oluşturan Cenevre’deki görüşmeler dün gece itibarıyla tamamlanmıştır. Bu görüşmelerde, farklı başlıklarda bazı ilerlemelerin sağlandığı ilk üç günün ardından garantörlerin katılımıyla konferansın toplanmış olması müzakere sürecindeki önemli bir eşiğin aşılmış olduğunun göstergesidir. Konferansın ilk gününde, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak bir formülün geliştirilmesi yolunda ara verilmeksizin konferansa devam edilmesi yönündeki istekliliğine karşın, Yunanistan’ın hazırlıklı olmaması nedeniyle bir sonraki safhanın 18 Ocak’ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer başlıklarda sağlanan bazı ilerlemeler yanında Güvenlik ve Garantiler başlığının garantörlerin katılımıyla ve adadaki herkesin kendini güvende hissedeceği bir formül bulma vizyonuyla açılmış olması müzakereleri ileriye taşıyan adımlardır. Partimiz, Cenevre’ye gidilen günle bugün varılan nokta arasında yaşanan gelişmeler sonucunda kapsamlı çözüme yaklaşmak açısından önemli bir mesafe kaydedildiği görüşündedir. Bugün çözüme düne oranla daha yakın olduğumuz açıktır. Bundan sonra herkese düşen görev, tam bir sorumluluk bilinciyle ve ciddiyetle, çözüm konusunda ortaya konulacak çabalarda liderlere destek olmaktır. CTP, Kıbrıs’ta, iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe ve eşit statüdeki iki kurucu devlete dayanan, hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların kendilerini güvende hissedecekleri ve birlikte yönetecekleri bir federasyona ulaşılması için çalışmaya ve bu amaçla ilgili tüm taraflarla temas kurarak sürece katkı koymaya devam edecektir.