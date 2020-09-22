“Süre doldu, yasal müdahalemizi yaptık”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yasal sürenin dolmasıyla kamp alanını mühürlediklerini açıkladı.

Zurnacılar, “Biz üzerimize düşeni yaptık, artık diğer kurumların da olaya dahil olması kaçınılmazdır. Orman Dairesi, Kaymakamlık, Elektrik Dairesi, Çevre Dairesi ve ilgili tüm birimlerin harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Zurnacılar, özetle şu ifadeleri paylaştı:

“Bugün itibariyle, geçen hafta dolan süre nedeniyle yasal müdahalemizi yaptık. Belediye ekiplerimize polis ekipleri de destek verdi. Kamp yeri mühürlendi.

Bu bizim başlattığımız sürecin sonuydu. Artık diğer kurumların da olaya dahil olması kaçınılmazdır. Orman Dairesi’nin ve Kaymakamlığın ve ilgili tüm birimlerin harekete geçmesi gerekiyor. Kaldı ki bunların bizimle birlikte hareket etmesi gerekiyordu.

Elektrik Dairesi bölgede kaçak elektrik olduğu için, Çevre Dairesi kaçak kanalizasyonların çevreye bırakıldığı için, çevreye verilen zarar gereği hareket etmesi gerek. Bizim tüm amacımız bu alanın yeniden kamuya dönemsidir. Karavan alanı olacaksa da eğer yasal olarak amacına uygun halka ait bir bir karavan alanına dönmesini istiyoruz. Tüm gailemiz budur. Şimdi sıra diğer birimlerde, onların hareket etmesini bekliyoruz, biz üzerimize düşeni yaptık.”