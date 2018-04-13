Süre 28 Nisan’da dolacak

Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan: “Süper lig kulüplerimizden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nü özellikle mali genel kurulunu yapması için kulüp yönetimine 30 günlük bir lütuf süresi verdik. Bu süre 28 Nisan’a kadardır. Yapılmadığı takdirde kaymakamlık kulübü devralacak”

Hüseyin KIRAL

23/2016 dernekler yasasına göre tüm dernekleri, birlikleri ve kulüpleri yakın takibe alan Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan ve ekibi, yasanın kendilerine emrettiği şekli ile bugüne kadar çeşitli branşlarda faaliyet gösteren 178 spor kulübünü feshetti. Bunun yanında tüzükleri gereği olağan veya olağanüstü genel kurullarını yapmayan spor kulüplerine de uyarı yazısı göndererek genel kurullarını bir an önce gerçekleştirmelerini talep etti. Son günlerde adından sıkça söz edilen ve camiası tarafından mali konularda denetlenmesi için girişimde bulunulan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne de olağan genel kurula gitmesi için yazı verildi.

30 günlük lütuf süresi 28 Nisan’da dolar

Merkez kaymakamı Ahmet Arslan’dan alınan bilgiye göre Larnaka Gençler Birliği Spor Kulüp başkan ve yönetiminin de tüzüklerindeki gereklilikleri yerine getirmedikleri ve özellikle başkanın içine düştüğü durumdan kulübü soyutlamak adına 28 Nisan’a kadar olağanüstü genel kurula gitmeleri gerektiği yazılı olarak bildirildiği öğrenildi. Ahmet Arslan, “Gençler Birliği kulüp yönetimine 30 günlük bir süre vererek kulübü genel kurula götürmelerini talep ettiklerini, “Umarım en geç 28 Nisan’a kadar tüzükleri doğrultusunda genel kurullarını yaparlar ve bizleri fazla uğraştırmazlar” dedi.