"Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için el ele"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu dönemin sağlık alanında çözümlerle anılmasını temenni etti.

Tıp Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez Binası’nda bugün Tıp Töreni düzenlendi.

Tıp töreninin açılışında ilk olarak hayatını dün kaybeden Dr. Kaya Bekiroğlu, bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

AKINCI: “TEMENNİ EDERİM Kİ BU DÖNEM ÇÖZÜMLERLE ANILSIN”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasına Kaya Bekiroğlu’nu anarak başladı ve Bekiroğlu’nu vefatından kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlayarak Kıbrıs Türk halkı adına vefa duygusu nişanesi olarak plaket verdiğini anlattı.

Bekiroğlu’nun yeri doldurulmaz bir değer olduğunu ifade eden Akıncı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası’nın geçmesinde büyük emek veren Bekiroğlu’nun hizmetleri anarak sözlerine başladı.

Akıncı, Bekiroğlu’nun çok yönlü bir insan olduğunu, toplumsal sorunlara ilgili bir insan olduğunu hatırlattı.

Bugün yine sağlıktaki sistemsizliğin tartışılacağını bildiğini, ancak her dönemde konuşulan bu konuların çözüm bulmadığını anlatan Akıncı, “Temenni ederim ki bu dönem çözümlerle anılsın. Tabipler Birliği Başkanlığı yapmış bir hanım kardeşimiz şimdi bakan. Eminin konuya dört elle sarılacaktır” dedi.

“SAĞLIK BAKANI HEMŞİRELERLE İLGİLİ YASAYI HIZLA İMZALAMAMI RİCA ETTİ”

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in, hemşirelerle ilgili yasayı bir an önce imzalanmasını kendinden rica ettiğini dile getiren Akıncı, hukuka uygun olması halinde yasallaşma sürecinin hızla gerçekleşeceğini anlattı.

“RİCAM YASALARIN HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANMASI”

Daha önce sağlıkla ilgili üç yasanın geri gönderilmek durumunda kaldığını, bunu severek yapmadığını anlatan Akıncı, hükümetten ricasının yasaların hukuk çerçevesinde ve Anayasa’ya uygun şekilde hazırlanması olduğunu belirtti.

Sorunların çözülmesini temenni ettiğini, sağlığın tüm toplumun meselesi olduğunu anlatarak, bu konuyu gözetmemenin düşünülemeyeceğini kaydeden Akıncı, bundan sonraki bayramların çok daha güzel ve sorunların aşıldığı bir ortamda geçmesini diledi.

BESİM: “SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN EL ELE ÇALIŞMAK GEREK”

Tabipler Birliği’ni yuvası olarak gördüğünü belirten Sağlık Bakanı Filiz Besim konuşmasında, Dr. Kaya Bekiroğlu’nu andı.

Ülkede bir türlü doğru dürüst, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurulamadığını kaydeden Besim, bu noktada el ele vererek çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Eşitlik ve sağlık hakkının KKTC Anayasası’nda garanti altına alındığını ancak sistemsizlik nedeniyle sağlık hakkının kullanılmasında sorunlar yaşandığını belirten Besim, göreve gelir gelmez Sağlık Bakanlığı’nın yeniden organize edilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın İstatistik Birimi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi gibi önemli unsurlara sahip olmadığını kaydeden Besim, yeniden düzenlemelere gidilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında bu birimlerin kurulması için eğitime gönderilenler olduğunu belirtti.

“Ülkemizde sağlık sisteminin zincirleri bozulmuştur” şeklinde konuşan Besim, şu anda görev yapan 17 sağlık merkezinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ve bu konuda çalışmaya başladıklarını kaydetti.

İkinci basamak perifer hastaneleri konusunda yapılan çalışmalara değinen Besim, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin herhangi bir tadilatı kaldıracak durumda olmadığını, son Deprem Tüzüğü’ne uygun olmayan bu hastanenin yükünü azaltmak gerektiğini dile getiren Besim, öte yandan hemen yarın böyle bir hastane yapacak durumda olunmadığını dile getirdi.

Besim, bu hastanenin yükünün azaltılması noktasında perifer hastanelere görev düştüğünü anlattı.

Besim, bütün hastanelerin online bağlanması konusunda yapılan çalışmalara da değindi.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN TEK GEREKEN GÜÇLÜ SİYASİ İRADE”

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yasalar konusunda yapılan çalışmalardan bahseden Besim, özellikle Genel Sağlık Sigortası’nın çok çalışılmış bir yasa olduğunu belirterek “Tek gerekli olan güçlü bir siyasi iradedir” dedi.

Besim, ellerinden gelenin en iyisini yaparak bu sorunların üstesinden gelmek için çalışacaklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, denetimler konusunda yapılan çalışmalara değindi; acil ve 112 alanındaki sorunların çözülmesi için kısa süre içinde adımlar atılacağını anlattı; çok çalışmak gereken bir döneme girildiğini, el birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

GARDİYANOĞLU: “HER YIL KUTLANAN SAĞLIKTA MASALLAR GÜNÜNE HOŞ GELDİNİZ”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu konuşmasına “Her yıl kutlanan sağlıkta masallar gününe hoş geldiniz” diyerek başladı.

“Son dönemde sağlıkta yeni bir masal ortaya atıldı. Bu masalın adı ‘5 yasa Meclis’ten geçecek, sağlıkta dertler bitecek’ idi” şeklinde konuşan Gardiyanoğlu, ancak bunlarla ilgili hiçbir adım atılmadığını söyledi.

İkinci iş yasağı konusunda son yıllarda yaşanan gelişmelerden bahseden Gardiyanoğlu, Birlik olarak başlattıkları hukuk davasına değindi.

“ARKA BAHÇE GİBİ”

Gardiyanoğlu, ikinci iş yasağının kamu doktorlarıyla ilgili son yapılan tüzükle delindiğini, kamuda çalışan doktorların kendi özel klinik ve özel hastanelerini “devletin arka bahçesi gibi” kullandığını savundu.

“İKİNCİ İŞ YASAĞININ UYGULANMASI MAKAM İŞGAL EDENLERİN SORUNU”

Gardiyanoğlu “Eğer burası bir hukuk devleti ise gereğinin yapılması için kamuda herkese ikinci iş yasağının uygulanması da makamları işgal edenlerin sorunudur” dedi.

“Sağlıkta yapılması gereken aslında çok basit” diyen Gardiyanoğlu kamu hekimlerinin “40 yıldan uzun süredir uymadıkları mesaiye uymalarını sağlamak”, ek mesai ödeneğini ortadan kaldırmak ve kamudaki hekimleri vardiya sisteminde çalıştırmak gerektiğini belirtti.

VARIŞ: “SAĞLIK ANAYASAL BİR HAKTIR”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış da konuşmasına Dr. Kaya Bekiroğlu’nu anarak başladı.

“Sağlık yaşamın kaynağı ve temel bir insan hakkıdır” diyen Varış, her insanın iyi bir sağlık hizmeti almaya hakkı olduğunu vurguladı.

Hekimlerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önemine işaret eden Varış, sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların hastalar kadar hekimleri de etkilediğini söyledi.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesinin önemine değinen Varış, sağlıktaki yasaların çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Ahmet Varış, hekim eksikliği konusunda atılması gereken adımlar olduğunu belirterek “gündelikçi hekim” uygulamasının kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda ivedi tedbir alınması gerektiğini kaydeden Varış, “Sağlık, Anayasal bir haktır” dedi.

ÖZANT: “KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ YAYGINLAŞTIRILMALI”

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dt. Ahmet Özant, yeni hükümetten beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, sağlık sistemindeki sorunların bundan sonra da görmezden gelinmesine popülist yaklaşımlarla geciktirilmesine göz yumamayacaklarını vurguladı.

Özant, hükümetin sağlık politikaları içerisinde ağız ve diş sağlığıyla ilgili politikasının ne olduğunu net olarak görmek istediklerini söyledi.

Özant, koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin halka yaygın bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ulusal sağlık politikalarıyla toplum ağız ve diş sağlığı verilerinin daha yüksek seviyelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

TAŞÇIOĞLU: “HEKİMLERİN SORUNLARI BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMÜYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, konuşmasının başında Remzi Gardiyanoğlu’nun sözlerine işaret ederek, kendilerinin Gardiyanoğlu’nun konuşmasını dinlediğini, Gardiyanoğlu’nun ise konuşmasını yapar yapmaz salonu terk ettiğini ve kendilerini dinlemediğini söyledi.

Hayatını dün kaybeden Dr. Kaya Bekiroğlu’nu da anan Taşçıoğlu, Bekiroğlu’nun döneminde ikinci iş konusunda yaşanan gelişmelere değindi.

“Neredeyse ikinci iş yasağına uyan yok. Fakat hekimlerin mesleğinin özellikli bir meslek olduğunu, insan hayatıyla uğraştığımızı herkesin bilmesi gerekiyor” diyen Taşçıoğlu, hekimlerin sorunlarının bir türlü çözülmediğini kaydetti.

ARİFOĞLU: “ACİL DÜZENLEMELER ŞART”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu ise sağlık sisteminin tıkanmış noktada ve acil düzenlemelerin şart olduğunu vurguladı.

Genel Sağlık Sigortası ve bunu tamamlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce geçmesi ve sistemin rahatlaması gerektiğini belirten Arifoğlu, söz konusu tıkanıklığın sağlık sisteminin hantal ve kalitesiz olmasına yol açtığını söyledi.

Dr. Kenan Arifoğlu, yapılmasını talep ettikleri yasal düzenlemeleri de sıraladı.

İkinci iş yasağıyla ilgili hazırlanan tüzüğün bir geçiş tüzüğü olduğuna işaret eden Arifoğlu “Tüzükle ilgili değişiklik yapılacaksa yapılacak ve bu geçiş dönemini birlikte çalışarak tamamlayacağız” dedi.

25 YILINI DOLDURANLARA PLAKET

Törende konuşmalarına ardından meslekte 25. yılını dolduran hekimler Dr. Abidin Akbirgün, Dr. Aslı Akbilen, Dr. Buğra Sadıkoğlu, Dr. Çağla Kılıç, Dr. Derviş Akbilen, Dr. Eyüp Yaycı, Dr. Finn Rasmussen, Dr. Kudret Çağlar, Dr. Mehmet Özgenç, Dr. Mahmut Çavuş, Dr. Metin Koç, Dr. Ozan Razı, Dr. Ramadan Tunççevik, Dr. Oktay Zaim, Dt. Funda Gürbüz, Dt. Enver Oyman ve Dt. Tijen Pirgalı Özgenç’e plaket verildi.

Törende yarıca kurumsal ve basın ödülleri de sunuldu. Kurumsal ödüller Taşkent Doğa Parkı, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu Gönyeli ve Alsancak Belediyelerine, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi böbrek nakli ekibi adına Başkan Prof Dr Fazıl Tuncay Akı’ya; basın ödülleri ise Özlem Çimendal, Damla Dabiş Özel ve Mehmet Kara’ya verildi.

Tıp Bayramı töreni kokteylle son buldu.