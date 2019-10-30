"Sürdürülebilir bir medya sektörüne sahip olmalıyız"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-HP hükümetinin uygulamasını durdurduğu ve son günlerde mecliste de tartışma konusu olan “Medya Destek Programı” ile ilgili açıklama yaptı, “Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi yaratma hedefimiz varsa, kendi ayakları üzerinde durabilen ve sürdürülebilir bir medya sektörüne sahip olmamız gerekiyor.” dedi.

Hükumetin bu konudaki pozisyonunu gözden geçirmesinde yarar olacağını ifade eden Erhürman şu soruyu yöneltti, “Önceki hükumetler dönemindeki belirli koşullara bağlı ve gazeteci istihdamı odaklı sınırlı katkı bu çerçevede veriliyordu. Şimdi verilmesin deniliyor. Peki geleneksel medyanın hem sürdürülebilir olup hem de yeni gazetecileri istihdam edebilmesi nasıl mümkün olacak?”

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

Gazeteler hepimizi eleştiriyor, eleştirmeye devam ediyor ve sağlıklı bir demokrasi için eleştirmeye devam etmeleri çok önemli. Kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi ve demokrasi yaratma hedefimiz varsa, kendi ayakları üzerinde durabilen ve sürdürülebilir bir medya sektörüne sahip olmamız gerekiyor. Birçok diğer sektörümüz gibi medya sektörü de içinde bulunduğumuz koşulların ağır yükü altında. En basiti ülkemizde satılan pek çok ürünün reklamının KKTC medyası üzerinden yapılmaması. Çünkü yaygın bir biçimde izlenen Türkiye medyasında bu reklamları yayımlamak ilgili firmalar için yeterli oluyor. Rekabet mümkün değil, güçler orantısız. Önceki hükumetler dönemindeki belirli koşullara bağlı ve gazeteci istihdamı odaklı sınırlı katkı bu çerçevede veriliyordu. Şimdi verilmesin deniliyor. Peki geleneksel medyanın hem sürdürülebilir olup hem de yeni gazetecileri istihdam edebilmesi nasıl mümkün olacak? Bu sorunun ayrıntılı yanıtıyla uğraşmak yerine hükumetin bir an önce bu konudaki pozisyonunu gözden geçirmesinde büyük yarar var…