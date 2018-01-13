Sürat ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa Fuar Kavşağı’nda meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı ve kimliğinin tespit edilemediği belirtildi.

Yakın Doğu bulvarı üzerinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan MA 681 plakalı salon araç, önce beton korkuluklara çarptı, ardından bölgede bulunan spor kompleksi içerisinde ağaca çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralı olarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücünün kaza sonrası olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre:

“13.1.2018 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Lefkosa'da Yakın Doğu bulvarı üzerinde, kimliği meçhul şahıs, yönetimindeki MA 681 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce fuar kavşağına doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan beton korkuluklara çarpıp spor kompleksi içerisinde bulunan ağaca çarpmıştır. Kaza sonrası araçta bulunan bir kişi yakalanarak kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından ismi henüz tespit edilememiştir. Soruşturma devam etmektedir

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