Bostancı’da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı B.N., ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilerek tutuklanan zanlı S.I., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Metin, şüpheli olarak görülen B.N.’nin alıkonularak kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, 110 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını ve soruşturma başlatıldığını ve zanlının tasarrufunda bulunan yaklaşık 110 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi ayni gün Lefkoşa’da S.I.’dan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı S.I.’nın da tutuklandığını ve ikametgahında yapılan aramada 65 gram ağırlığında beyaz renk şüpheli madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, S.I.’nın telefonunda şüpheli yazışma, fotoğraf ve şüpheli banka hareketleri olduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve beklenen tahlil sonuçları olduğunu belirterek zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.