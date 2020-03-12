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Şüpheli vakanın test sonucu negatif

Şüpheli vakanın test sonucu negatif

Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, dün Corona virüs ‘şüphesi’ üzerine karantinaya alınan kişiye uygulanan test sonucu ‘NEGATİF’ çıktı.

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Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, dün Corona virüs ‘şüphesi’ üzerine karantinaya alınan kişiye uygulanan test sonucu ‘NEGATİF’ çıktı.

Bu sabah itibarıyla yeni bir ‘Corona virüs’ tespiti olmadığı öğrenilirken, karantinada tedavisi devam eden Alman turistin durumunu da iyi olduğu belirtildi

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