‘Şüpheli ölümlere’ YARGI YOLU

Ayşe GÜLER

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar ve 88 yaşındaki Akile Vardan ile ilgili soruşturmalar yargıya taşınıyor. AKTUNÇLAR İÇİN TAZMİNAT DAVASI… Ölüm nedeni ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar ile ilgili ceza davası Savcılık tarafından yürütülürken, acılı aile tazminat davası açmak için harekete geçti. VARDAN DOSYASI SAVCILIK’TA… Öte yandan ‘yanlış kan’ verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan’ın annesi Akile Vardan’ın dosyası da Savcılığa iletildi.

Şüpheli ölümleri ile günlerce kamuoyunda konuşulan 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar ve 88 yaşındaki Akile Vardan ile ilgili soruşturmalar yargıya taşınıyor.

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar’ın acılı ailesi tazminat davası açıyor. Aktunçlar ile ilgili ceza davası da Savcılık tarafından yürütülecek.

Öte yandan ‘yanlış kan’ verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan’ın annesi Akile Vardan’ın dosyası da Savcılığa iletildi.

YENİDÜZEN’e ‘şüpheli ölümlerle’ ilgili kısa bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun polise iletildiğini belirtti.

Bakan Sucuoğlu ayrıca Akile Vardan dosyasının da Savcılığa iletildiğini ifade ederek, raporun içeriğiyle ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Anıl Aktunçlar ile ilgili ek rapor bekleniyor

Tazminat davası ve ceza davası gündemde!

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘PNOMOTORAKS’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar ile ilgili soruşturmada da sona gelindi.

Aile, Savcılık tarafından yürütülecek ceza davası dışında, tazminat davası açmak için harekete geçti.

Aktunçlar ile ilgili Türkiye’den ek raporun gelmesi de bekleniyor.

Ön bulgu, kesinleşmişti

Bilindiği üzere Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından Aktunçlar’a yapılan otopside konulan ‘ön bulgu’, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen resmi rapor sonrasında kesinleşmişti.

Raporun detaylarını YENİDÜZEN’le paylaşan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Aktunçlar’ın ‘PNOMOTORAKS’ nedeniyle hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Deniz, bu duruma hekim ihmali ya da operasyon sırasında oluşan kompilasyonun neden olabileceğine işaret ederek, söz konusu ayrımın oluşturulacak Kurul ile yapılacağını açıklamıştı.

Köroğlu, teminatla serbest kalmıştı…

Aktunçlar’ın ölümünün ardından ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

AKİLE VARDAN DOSYASI SAVCILIK’TA!...

Rapor geldi, ‘yanlış kan’a vurgu…

Aylardır sonuçlanamayan 88 yaşındaki Akile Vardan’ın ölümüne yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor geldi.

Raporda, ‘yanlış kan’ nedeniyle Vardan’ın hayatını kaybettiğinin açıkça ifade edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı’na da iletilen dosya Savcılığa iletildi, gözler yanlış kan sorgusunu başlayacak hukuki sürece çevrildi.

Mezarı 28 gün sonra açılmıştı…

Hatırlanacağı üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Nisan ayında YANLIŞ KAN VERİLMESİ sonucu Nisan hayatını kaybeden 88 yaşındaki Akile Vardan'ın mezarı 28 gün sonra açılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan'ın da annesi olan Akile Vardan’ın mezarının açılmasına otopsi raporunun bulunmaması, polis tahkikatı ve mahkemeden alınan emir doğrultusunda karar verilmişti.

11 kişiye yanlış kan sorgusu…

Öte yandan Vardan’ın ölümünün ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi tarafından başlatılan soruşturma ise tamamlanmıştı.

Başhekimlik ve başhemşirelik bölümlerinin birlikte yürüttüğü soruşturmada doktor ve hemşire dahil toplamda 11 kişiden ‘yanlış kan’ ifadesi alınmıştı.

Alınan ifadeler ve detaylı bulguları içeren rapor, önceki gün Sağlık Bakanlığı’na sunulmuştu.

Başhekimlik ‘kan uyuşmazlığına’ dikkat çekmişti…

Hatırlanacağı üzere olay sonrasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliği açıklama yapmış, olay sonrasında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

14 Nisan’da yapılan açıklama şöyleydi: “Hastanemizin Dahiliye Servisi’nde geçirilmiş SVO, anemi, kalp yetmezliği ve kronik böbrek yetmezliği tanıları ile yatan, 88 yaşındaki kadın hastamız Akile Vardan’a dün sabah saatlerinde uygulanan kan transfüzyonu sırasında kan uyuşmazlığı geliştiği saptanmış ve hasta hemen yoğun bakıma alınıp aferez yapılmaya başlanmıştır.

Ancak tüm çabalara karşın hastamız bugün saat 04.00’de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, soruşturma sonucu Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.”