‘Şüpheli’ ölümlerde YARGI MESAİSİ
Toplumda infial yaratan şüpheli ölümler yargının da gündeminde… Özellikle sağlıkta art arda yaşanan 7 şüpheli ölümün 4’ü ile ilgili hukuki süreç işlerken, 2 ölümle ilgili de yargı hazırlığı yapılıyor.
Zehra Paralik Özerdem : Safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetmişti. Aile olayı yargıya taşıma hazırlığında…
Hasan Aksaray: Safra kanalındaki tıkanıklık nedeniyle önce Mağusa, ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmesine rağmen Türkiye’ye gönderilmiş, burada beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. Acılı yakınlarının hukuki süreç hazırlığında olduğu öğrenildi.
Elçin Kuruoğlu: Doğumdan 48 sonra aniden fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Acılı aile konuyu yargıya taşıyıp taşımama konusunda kararsız…
Anıl Aktunçlar: Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi Uzmanı ve Reanimasyon Uzmanı Dr Süleyman Köroğlu hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenildi.
Sabiha Erdel: Ambulansla yaşanırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaydettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili adli ölüm tahkikatı sürüyor.
Akile Vardan: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybetmişti. İdari soruşturma dosyası ise Başsavcılıkta bekliyor.
Akile Nacisoy: Girne’de,16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet davası’ sürüyor.
Ayşe GÜLER
Toplumda infial yaratan şüpheli ölümler yargının da gündeminde…
Özellikle sağlık alanında art arda çeşitli nedenlerle meydana gelen 7 şüpheli ölümün 4’ü yargıya taşındı.
2 şüpheli ölümle ile ilgili hukuki süreç başlatılması için acılı aileler tarafından hazırlıklar sürerken, 1 şüpheli ölümle ilgili de nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmedi.
Kasım ayında geçirdiği safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren ve hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem'in ailesi tüm yaşananları detaylı bir araştırmanın ardından örnek teşkil etmesi maksadıyla yargıya taşımaya hazırlanıyor.
Safra kanalındaki tıkanıklık nedeniyle önce Mağusa, ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek, Türkiye’de gönderilen, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Hasan Aksaray’ın ölümüyle ilgili de ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.
Öte yandan doğumdan 48 sonra aniden fenalaşarak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu’nun ölümü de şüphe uyandırmıştı. Acılı aile konuyu yargıya taşıyıp taşımama konusunda kararsız olduğunu belirtmişti.
Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi Uzmanı ve Reanimasyon Uzmanı Dr Süleyman Köroğlu hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenildi.
Şubat ayında ambulansla yaşanırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaydettiği iddia edilen Sabiha Erdel ile ilgili de adli ölüm tahkikatı sürüyor.
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden Akile Vardan ile ilgili idari soruşturma dosyası ise Başsavcılıkta bekliyor.
Girne’de,16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet davası’ ise sürüyor.
Özerdem ailesi: Sistemi, kurumu ve bakanlığı yargılatacağız!...
Öte yandan safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren ve hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem'in ailesi “Sağlıktaki sistemsizliğe” isyan etmişti.
Mağusa’da Tıp Merkezi’nde ilk ameliyatı Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından yapılan, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen, buradaki ameliyat ve yoğun bakım süreci sonrası da adanın güneyine götürülen Zehra Paralik Özerdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Tüm yaşananları detaylı bir araştırmanın ardından örnek teşkil etmesi maksadıyla, yargıya taşımaya hazırlanan aile, “Doktor ihmali” ve “Sağlık sektöründeki sistemsizliği” işaret ederek isyan etmişti.
Zehra Paralik Özerdem'in eşi Diş Doktoru Öner Özerdem, kendisinin de yıllardır sağlık sektöründe mücadele verdiğini fakat 40 yılda hiçbir ilerlemenin yaşanmadığının altını çizdi, eşini kaybetmesindeki temel nedenin “Sağlıktaki sistemsizlik” olduğu düşüncesini belirtti.
Oğlu Yusuf Özerdem ise ameliyat sırasında oluşan komplikasyon sonucunda annesine “hiçbir müdahale yapılmadığını” ileri sürerek, 36 saat boyunca sürecin geciktirildiği ve hiçbir müdahale yapılmadan annesinin bekletildiğine dair ellerinde rapor olduğunu savundu.
Aksaray ailesi de yargı yolunda…
Safra kanalındaki tıkanıklık nedeniyle ilk etapta Mağusa, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören , sonrasında da Türkiye’de tedavisi devam ettiği sırada beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Hasan Aksaray’ın ölümü ile ilgili ailesinin yargı süreci başlatacağı öğrenildi.
Olgun Aksaray Oğluları Ltd.’in direktörü olan Hasan Aksaray, 45 yaşında, evli ve iki çocuk babasıydı.
Doğumdan iki gün sonra hayatını kaybetmişti…
Kuruoğlu’nun ailesi kararsız…
Doğumdan 48 saat sonra aniden fenalaşarak hayatını kaybeden, iki çocuk sahibi 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu’nun ölümü de şüphe uyandırmıştı.
YENİDÜZEN’e konuşan Kuruoğlu’nun ailesi“Doktor veya hastane ile ilgili herhangi bir soruşturma açar mıyız, açmaz mıyız, inanın bunları düşünemiyoruz, düşünecek durumda değiliz” diyen Kuruoğlu, konuyu yargıya taşıyıp taşımayacağı konusunda kararsız olduğunu belirmişti.
Hatırlanacağı üzere Mağusa’da Başman Doğum Kliniği’nde 20 Kasım’da sezaryen operasyonla doğum yapan ve doğumundan 48 saat sonra hastaneden taburcu olmaya hazırlanırken hayatını kaybetmişti.
Yaşananları anlatan Kuruoğlu’nun eşi, “Kliniğe devlet hastanesinden 2 tane ambulans geldi. Birçok doktor ve hemşirenin ona müdahale ettiğini gördüm. İlk müdahaleyi orada yaptılar, ardından 10, 12 dakika sonra götürdüler.
O sırada ben elini tuttum, eli soğuktu, çok soğuktu…” demişti.
Aktunçlar ile ilgili yargı süreci işliyor:
Tazminat davası gündemde, ceza davası başlıyor!
Kamuoyunda infial yaratan, sağlıktaki sistemin günlerce tartışılmasına neden olan Anıl Aktunçlar ile ilgili yargı süreci işliyor.
Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmak için gün sayarken, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenildi.
Bilindiği üzere 13 Ocak’ta bir özel hastanede geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Aktunçlar ilgili dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor, Aktunçlar’ın ‘doktor ihmali’ sonucu mu hayatını kaybettiğini yoksa kronik bir rahatsızlık sonucu mu yaşama veda ettiğini belirleyecek.
Tabipler Birliği soruşturması da son aşamada!
Öte yandan K.T Tabipler Birliği tarafından ameliyata giren ekiple ilgili yürütülen soruşturmada da sona yaklaşıldı.
Şu anda Aktunçlar’ın ölüm nedenini ‘Ponomotoraks’ olarak belirleyen rapor ile ilgili bilirkişi değerlendirmelerini tamamlama aşamasına geldi.
Tabipler Birliği içerisindeki bilirkişinin hazırladığı rapor, Onur Kurulu’na sevk edilecek.
İnceleme sonrası raporda yer alan isimlerle ilgili son sözü söyleyecek Onur Kurulu’nun ameliyata giren ekibi görevden men etmeye kadar ceza verme de yetkisi bulunuyor.
Dr. Köroğlu yargı önüne çıkmıştı
Hatırlanacağı üzere Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili olarak ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ iddiasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.
Süleyman Köroğlu’nun avukatlarından Yusuf Ergüçlü ise müvekkiline bugüne kadar herhangi bir dava getirilmediğini YENİDÜZEN’e açıklamıştı.
Sabiha Erdel ile ilgili adli ölüm tahkikatı sürüyor
Karşıyaka’da 14 Şubat akşamı ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel ile ilgili yargı süreci de devam ediyor.
Ailesinin isteği üzerine Mayıs ayında mezarı açılan 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili iki otopsi raporu da Savcılığın eline ulaştı.
Sabiha Erdel’in raporlarına göre ‘kalp krizi’ sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilirken, Erdel’in ölümünde ‘kusur’ olup olmadığına dair Adli Ölüm Tahkikatı da Savcılık tarafından yürütülüyor.
Akile Vardan’ın ‘idari dosyası’ Savcılıkta beklemede…
Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ‘yanlış kan’ verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden, Akile Vardan ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘idari soruşturma’ dosyası, polis soruşturmasıyla birlikte Savcılığa iletilmesine rağmen henüz yeni bir atılmadı.
Hatırlanacağı üzere Nisan ayında hayatını kaybeden 88 yaşındaki Akile Vardan'ın mezarı 28 gün sonra açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan'ın da annesi olan Akile Vardan’ın mezarının açılmasına otopsi raporunun bulunmaması, polis tahkikatı ve mahkemeden alınan emir doğrultusunda karar verilmişti. Vardan’ın ölümünün ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi tarafından başlatılan soruşturma ışığın başhekimlik ve başhemşirelik bölümlerinin birlikte yürüttüğü soruşturmada doktor ve hemşire dahil toplamda 11 kişiden ‘yanlış kan’ ifadesi alınmıştı.
İdari soruşturma tamamlanarak, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmişti. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da görüşlerini belirttiği ‘idari soruşturma’ yazısı Başsavcılığa gönderilmişti.
‘Akile Nacisoy’ davası yargıda…
Yeni tanıklar dinlenecek…
Girne’de,16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet davası’ sürüyor.
Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanacak olan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için Girne Kaza Mahkemesi’nde başlanan duruşmaya 8 Aralık Cuma günü devam edilecek.
İddia makamı yarınki duruşmada yeni tanıklar dinletecek.
İlk kayıt: ‘Yüksekten düşmeye bağlı ölüm’…
Bilindiği üzere Girne’de 2016 Aralık ayında üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Akile Nacisoy’un ölümü ilk önce kayıtlara ‘yüksekten düşmeye’ bağlı ölüm olarak geçmişti. Eşi Yaşar Akdoğan’a ‘teknik darp ve şiddet tehdidi’ davası okunmuştu. Ancak 11 yaşındaki kızlarının 8 ay sonra polise verdiği ifade ve delil olarak zapt edilen günlük doğrultusunda Yaşar Akdoğan’ın eşini balkondan attığı iddiası üzerine tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan Yaşar Akdoğan’a “adam öldürme”, “şiddet tehdidi” ve “darp” suçlamaları getirilmişti. 2 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Akdoğan ile ilgili Savcılık dosyasını tamamlamıştı. Mahkeme, ‘cinayet’ ile ilgili ön soruşturma (PI) duruşmalarına başlanmıştı…