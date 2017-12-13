‘Şüpheli’ ölümlerde YARGI MESAİSİ

Zehra Paralik Özerdem : Safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetmişti. Aile olayı yargıya taşıma hazırlığında…

Hasan Aksaray: Safra kanalındaki tıkanıklık nedeniyle önce Mağusa, ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görmesine rağmen Türkiye’ye gönderilmiş, burada beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetmişti. Acılı yakınlarının hukuki süreç hazırlığında olduğu öğrenildi.

Elçin Kuruoğlu: Doğumdan 48 sonra aniden fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Acılı aile konuyu yargıya taşıyıp taşımama konusunda kararsız…

Anıl Aktunçlar: Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi Uzmanı ve Reanimasyon Uzmanı Dr Süleyman Köroğlu hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Erdel: Ambulansla yaşanırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaydettiği iddia edilmişti. Olayla ilgili adli ölüm tahkikatı sürüyor.

Akile Vardan: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybetmişti. İdari soruşturma dosyası ise Başsavcılıkta bekliyor.

Akile Nacisoy: Girne’de,16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet davası’ sürüyor.

Ayşe GÜLER

Toplumda infial yaratan şüpheli ölümler yargının da gündeminde…

Özellikle sağlık alanında art arda çeşitli nedenlerle meydana gelen 7 şüpheli ölümün 4’ü yargıya taşındı.

2 şüpheli ölümle ile ilgili hukuki süreç başlatılması için acılı aileler tarafından hazırlıklar sürerken, 1 şüpheli ölümle ilgili de nasıl bir yol izleneceği henüz netleşmedi.

Kasım ayında geçirdiği safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren ve hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem'in ailesi tüm yaşananları detaylı bir araştırmanın ardından örnek teşkil etmesi maksadıyla yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Safra kanalındaki tıkanıklık nedeniyle önce Mağusa, ardından da Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görerek, Türkiye’de gönderilen, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Hasan Aksaray’ın ölümüyle ilgili de ailesinin hukuki süreç başlatacağı öğrenildi.

Öte yandan doğumdan 48 sonra aniden fenalaşarak yaşamını yitiren 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Elçin Kuruoğlu’nun ölümü de şüphe uyandırmıştı. Acılı aile konuyu yargıya taşıyıp taşımama konusunda kararsız olduğunu belirtmişti.

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar’ın ailesi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan ve teminatla serbest kalan Anestezi Uzmanı ve Reanimasyon Uzmanı Dr Süleyman Köroğlu hakkındaki ceza davasının da Ocak ayında başlayacağı öğrenildi.

Şubat ayında ambulansla yaşanırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaydettiği iddia edilen Sabiha Erdel ile ilgili de adli ölüm tahkikatı sürüyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden Akile Vardan ile ilgili idari soruşturma dosyası ise Başsavcılıkta bekliyor.

Girne’de,16 Aralık tarihinde evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Akile Nacisoy’un ölümüyle ilgili tutuklu bulunan eşi Yaşar Akdoğan hakkındaki ‘cinayet davası’ ise sürüyor.

Özerdem ailesi: Sistemi, kurumu ve bakanlığı yargılatacağız!...

Öte yandan safra kesesi operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya giren ve hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem'in ailesi “Sağlıktaki sistemsizliğe” isyan etmişti.

Mağusa’da Tıp Merkezi’nde ilk ameliyatı Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından yapılan, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen, buradaki ameliyat ve yoğun bakım süreci sonrası da adanın güneyine götürülen Zehra Paralik Özerdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Tüm yaşananları detaylı bir araştırmanın ardından örnek teşkil etmesi maksadıyla, yargıya taşımaya hazırlanan aile, “Doktor ihmali” ve “Sağlık sektöründeki sistemsizliği” işaret ederek isyan etmişti.

Zehra Paralik Özerdem'in eşi Diş Doktoru Öner Özerdem, kendisinin de yıllardır sağlık sektöründe mücadele verdiğini fakat 40 yılda hiçbir ilerlemenin yaşanmadığının altını çizdi, eşini kaybetmesindeki temel nedenin “Sağlıktaki sistemsizlik” olduğu düşüncesini belirtti.

Oğlu Yusuf Özerdem ise ameliyat sırasında oluşan komplikasyon sonucunda annesine “hiçbir müdahale yapılmadığını” ileri sürerek, 36 saat boyunca sürecin geciktirildiği ve hiçbir müdahale yapılmadan annesinin bekletildiğine dair ellerinde rapor olduğunu savundu.