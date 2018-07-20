Şüpheli ölümlerde gözler yargıda

Sabiha Erdel, Akile Vardan, Akile Nacisoy, Anıl Aktunçlar ve Zehra Özerdem Paralik’in şüpheli ölümleri teker teker yargıya taşındı, acılı aileler ve avukatları, son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi, yaşanan süreçlerle ilgili bilgi verdi.

Sabiha Erdel: Ambulansa taşınırken defalarca düşürülmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel’in davası, yapılan otopside yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddiaların ileriye taşınamadığı gerekçesiyle kapandı.

Akile Vardan: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden Akile Vardan’ın ölümüyle ilgili yargı süreci başladı. Akile Vardan’ın oğlu Erol Vardan, şüpheli ölüm olayının mahkemeye sevk edildiğini belirterek, yeni adli yılda başlayacak olan duruşmayı beklediklerini ifade etti.

Akile Nacisoy: Girne’de 2016 Aralık ayında üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Akile Nacisoy’un şüpheli ölümüyle ilgili olarak ise yargı süreci devam ediyor. Nacisoy'un ölümüyle ilgili eşi Yaşar Akdoğan, "adam öldürme" suçlamasıyla Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Anıl Aktunçlar: 13 Ocak’ta bir özel hastanede geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde açılan tazminat davası yeni adli yılda görüşülecek.

Zehra Özerdem Paralik: Mağusa’da bir özel hastanede geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem’in eşi Öner Özerdem, yargılama sürecinin başlatıldığını ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti.

Fehime ALASYA

Geçtiğimiz yıl sağlık alanında art arda çeşitli nedenlerle meydana gelen ve toplumda büyük infial yaratan bazı şüpheli ölümler, yargıya taşındı.

Sabiha Erdel, Akile Vardan, Akile Nacisoy, Anıl Aktunçlar ve Zehra Özerdem Paralik’in şüpheli ölümleri tek tek yargıya taşındı, acılı aileler ve avukatları, son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Yanlış kan verildiği gerekçesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Akile Vardan’ın ailesi, olayı yargıya taşırken, Mağusa’da bir özel hastanede geçirdiği operasyon sonrası hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem’in eşi Öner Özerdem, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yargılama sürecinin başlatıldığını ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti.

Ambulansa taşınırken defalarca düşürülmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel’in davası, yapılan otopside yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddiaların ileriye taşınamadığı gerekçesiyle kapandı.

Sabiha Erdel ile ilgili yargı sürecini yürüten Avukat Seda Okgül, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “Mezar açıldı otopsi yapıldı fakat yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddialarımızı ileriye götüremedik. Üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay süreç geçmişti. Davamız bu şekilde kapandı. Hukuka bir katkımız oldu ama şahsi davamıza katkımız olmadı” dedi.

Erdel davası kapandı, diğerleri sürüyor

Hatırlanacağı üzere Karşıyaka’da 14 Şubat akşamı ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel ile ilgili ise ailesi yargı süreci başlatmıştı.

Ambulansa taşınırken defalarca düşürülmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel’in davası ise yapılan otopside yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddiaların ileriye taşınamadığı gerekçesiyle kapandı.

Öte yandan toplumda büyük yankı uyandıran iki şüpheli ölüm olan Akile Nacisoy ve Anıl Aktunçlar’ın yargı süreci ise devam ediyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden Akile Vardan’ın ölümüyle ilgili yargı sürecinin başladığı belirtildi. Aile, duruşmanın başlaması için yeni adli yılını beklediğini söyleyerek, olayla ilgili iki hemşirenin tutuklandığı duyumu aldıklarını iddia etti.

Öte yandan polisten alınan bilgiye göre bahse konu üzerine bir tutuklama olmadığı ve yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.

ERCP görüntüleme operasyonu sırasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle komaya girerek hayatını kaybeden Zehra Paralik Özerdem’in ailesi, olayı yargıya taşıdı. Zehra Paralik Özerdem’in eşi Öner Özerdem, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yargılama sürecinin başlatıldığını ve dava sürecinin devam ettiğini belirtti.

Akile Nacisoy ve Anıl Aktunçlar’ın yargı süreci devam ediyor

13 Ocak’ta bir özel hastanede geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın şüpheli ölümüyle ilgili YENİDÜZEN'e son gelişmeleri aktaran aile avukatı Yusuf Tekinay, hukuk davasının henüz başlamadığını yeni adli yılda görüşülmesini beklediklerini belirtirken, ceza davasındaki sürecin ise devam ettiğini ifade etti.

Girne’de 2016 Aralık ayında üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Akile Nacisoy’un şüpheli ölümüyle ilgili olarak ise yargı süreci devam ediyor. Nacisoy'un ölümüyle ilgili eşi Yaşar Akdoğan, "adam öldürme" suçlamasıyla Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ağır Ceza Mahkemesi'nde davayla ilgili tanıkların dinlenmesine başlanmıştı.

Vardan ailesinin gözü yeni adli yılda

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verildiği gerekçesiyle hayatını kaybeden Akile Vardan’ın ölümüyle ilgili yargı süreci başladı. Akile Vardan’ın oğlu Erol Vardan, şüpheli ölüm olayının mahkemeye sevk edildiğini belirterek, yeni adli yılda başlayacak olan duruşmayı beklediklerini ifade etti.

Olayla ilgili iki hemşirenin tutuklandığı duyumu aldıklarını iddia eden Erol Vardan, “Davamız yargıda devam ediyor. Mahkemeye çıkıldı, raporlar hazırlanır, duruşmanın başlamasını bekliyor, yeni adli yıla kaldı. Aldığımız duyumlara göre de iki hemşirenin tutuklandığı söyleniyor.” dedi.

Hatırlanacağı üzere Nisan ayında hayatını kaybeden 88 yaşındaki Akile Vardan'ın mezarı 28 gün sonra açılmıştı. Dışişleri Bakanlığı Eski Özel Kalem Müdürü Erol Vardan'ın da annesi olan Akile Vardan’ın mezarının açılmasına otopsi raporunun bulunmaması, polis tahkikatı ve mahkemeden alınan emir doğrultusunda karar verilmişti. Vardan’ın ölümünün ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi tarafından başlatılan soruşturma ışığın başhekimlik ve başhemşirelik bölümlerinin birlikte yürüttüğü soruşturmada doktor ve hemşire dahil toplamda 11 kişiden ‘yanlış kan’ ifadesi alınmıştı.

İdari soruşturma tamamlanarak, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmişti. Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da görüşlerini belirttiği ‘idari soruşturma’ yazısı Başsavcılığa gönderilmişti.

Nacisoy davası Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor

Girne’de 2016 Aralık ayında üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Akile Nacisoy’un şüpheli ölümüyle ilgili olarak ise yargı süreci devam ediyor. Nacisoy'un ölümüyle ilgili eşi Yaşar Akdoğan, "adam öldürme" suçlamasıyla Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ağır Ceza Mahkemesi'nde davayla ilgili tanıkların dinlenmesine başlanmıştı.

Bilindiği üzere Girne’de 2016 Aralık ayında üçüncü kattaki evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Akile Nacisoy’un ölümü ilk önce kayıtlara ‘yüksekten düşmeye’ bağlı ölüm olarak geçmişti. Eşi Yaşar Akdoğan’a ‘teknik darp ve şiddet tehdidi’ davası okunmuştu. Ancak 11 yaşındaki kızlarının 8 ay sonra polise verdiği ifade ve delil olarak zapt edilen günlük doğrultusunda Yaşar Akdoğan’ın eşini balkondan attığı iddiası üzerine tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan Yaşar Akdoğan’a “adam öldürme”, “şiddet tehdidi” ve “darp” suçlamaları getirilmişti. 2 ay cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan Akdoğan ile ilgili Savcılık dosyasını tamamlamıştı. Mahkeme, ‘cinayet’ ile ilgili ön soruşturma (PI) duruşmalarına başlanmıştı…

Zehra Paralik Özerdem’in ölümü yargıda, acılı eş Öner Özerdem:

“Bu konuyu toplumsal dava haline getirdim, peşini bırakmayacağım”

Eşi Zehra Paralik Özerdem’in şüpheli ölümünü yargıya taşıyan Öner Özerdem, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yargılama sürecinin başlatıldığını ve dava sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Özerdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu aşamada avukatımız ve ekibi tarafından Mağusa Kaza Mahkemesi’nde davamız açılmıştır. Şüpheli ölümleri araştırdıkça altından farklı şeyler de çıktı. Bu açıdan 3 hafta önce sağlık bakanlığına doktor Kalfaoğlu’nun bazı işlemlerin sonucunun akıbetinin araştırılmasıyla ilgili dilekçe verdim. Bu aşamadan sonra yargı karşısında elimizden geleni yapacağız, her şey ortaya çıkmalı.

Tabipler Birliği de araştırma yapıyor. İlmi ve hukuksal olarak, hem ceza hem de hukuk davası olacaktır. Hukuk davası açıldı, girişimi başlattık. Prosedür çalışmaya başlamıştır. Bu olaylar yıllardır yaşanıyor ve hasıraltı ediliyor, bu konuyu ben toplumsal dava haline getirdim, bunun peşini bırakmayacağım, her girişimi yapacağım.” dedi.

Erdel’in davası kapandı

Ambulansa taşınırken defalarca düşürülmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel’in davası, yapılan otopside yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddiaların ileriye taşınamadığı gerekçesiyle kapandı. Sabiha Erdel ile ilgili yargı sürecini yürüten Avukat Seda Okgül, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada davanın bu nedenle kapandığını kaydetti.

Okgül, şunları ifade etti:

“Davada tarafımız ambulansta taşınırken yapılan hatalar iddiamızı kanıtlamak için mezarın açılması için girişimde bulunduk.

Yasalarımızda otopsi yapılan bir kişinin yeniden mezarı açılamayacağı söylenmişti, otopside eksiklik olduğunu tespit ettirdik ve mezarın açılmasını sağlamıştık.

Mezar açıldı otopsi yapıldı fakat yumuşak dokuların kaybolması nedeniyle bu konudaki iddialarımızı ileriye götüremedik. Üzerinden yaklaşık 2 buçuk ay süreç geçmişti.

Davamız bu şekilde kapandı. Hukuk anlamında farklı bir adım atmış olduk. Artık otopside eksiklik görülürse yeniden otopsi yapılıyor olabilecek, hukuka bir katkımız oldu ama şahsi davamıza katkımız olmadı.”

Neler yaşanmıştı?

Karşıyaka’da 14 Şubat akşamı ambulansa taşınırken defalarca düşürüldüğü, sonrasında da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen Sabiha Erdel ile ilgili aile yargı süreci başlatmıştı. Ailesinin isteği üzerine Mayıs ayında mezarı açılan 78 yaşındaki Sabiha Erdel ile ilgili iki otopsi raporu da Savcılığın eline ulaşmış, Sabiha Erdel’in raporlarına göre ‘kalp krizi’ sonucunda hayatını kaybettiği öğrenilirken, Erdel’in ölümünde ‘kusur’ olup olmadığına dair Adli Ölüm Tahkikatı da Savcılık tarafından yürütülüyordu.

Anıl Aktunçlar Davası’nda son gelişme:

“Ceza davası devam ediyor, hukuk davası için yeni adli yıl beklemede”

13 Ocak’ta bir özel hastanede geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden, ölüm nedeninin de ‘Pnomotoraks’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıkan Anıl Aktunçlar ilgili yargı süreci de devam ediyor.

Anıl Aktunçlar ile ilgili ise ailesi tarafından Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde açılan tazminat davası yeni adli yılda görüşülecek.

YENİDÜZEN'e bilgi veren aile avukatı Yusuf Tekinay, hukuk davasının henüz başlamadığını yeni adli yılda görüşülmesini beklediklerini açıkladı. Davalı Dr. Süleyman Köroğlu'na henüz tebligat işlemlerinin yapılmadığını belirten Tekinay, diğer davalılar Dr. Adem Ademoğulları ve Etik Hastanesi'nin de birer avukat tutarak duruşmalarda savunma yapacaklarını söyledi.

Avukat Tekinay, Süleyman Köroğlu ile ilgili ceza davasını da takip etmeye çalıştıklarını, dava sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Dr. Köroğlu yargı önüne çıkmıştı

Hatırlanacağı üzere Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili olarak ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ iddiasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

Süleyman Köroğlu’nun avukatlarından Yusuf Ergüçlü ise müvekkiline bugüne kadar herhangi bir dava getirilmediğini YENİDÜZEN’e açıklamıştı.