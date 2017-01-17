ŞÜPHELİ ÖLÜMDE 'RAPOR' KARMAŞASI

Toplumda infial yaratan Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örneklerinin Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasının aksine henüz İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmediği ortaya çıktı.



NİYE AÇIKLANMIYOR?



DENİZ: “DOKU ÖRNEKLERİ POLİSTE”… YENİDÜZEN’e konuşan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle otopsi ile ilgili bilgi veremeyeceğini ancak kesin ölüm nedenini belirleyici ‘müspet’ (olumlu) bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Deniz, alınan doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürmesi için polise teslim edildiğini belirtti.



Ayşe GÜLER

Şüpheli ölümü ile akıllarda soru işareti bırakan, 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örneklerinin henüz İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmediği ortaya çıktı.

Geniş çaplı ve çok yönlü araştırma yapan polis ekiplerinin Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in yaptığı otopsi sonucu sonrasında ek ifadelere başvurduğu, bu ifadelerin tamamlanmasının ardından doku örneklerinin gönderileceği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, önceki gün YENİDÜZEN’e Aktunçlar’dan alınan doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıklamıştı.

Toplumda büyük yankı uyandıran ölüm ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise soruşturmanın devam etmesi nedeniyle otopsi ile ilgili bilgi veremeyeceğini ancak kesin ölüm nedenini belirleyici ‘müspet’ (olumlu) bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

Deniz, alınan doku örneklerinin hemen İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilemediğini, örneklerin Türkiye’ye gönderilmesi için polise teslim edildiğini söyleyerek, otopsi raporu ve bulgulara göre bazı ek ifadelerin alması gerektiğine işaret etti.

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise ölümle ilgili ‘soruşturma ekibinin’ bugün atanacağını açıklayarak, “Biliyoruz, farkındayız her şeyin… Kimsenin tarafında değiliz. Kimseye ayrıcalıklı muamele de yapmıyoruz. Her şeyden önce hastanın hakları çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Polis ek ifadelere başvurdu

Öte yandan Aktunçlar’ın şüpheli bir şekilde hayata veda etmesinin ardından geniş çaplı ve çok yönlü bir şekilde araştırma başlatan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Polis, olay günü ameliyata giren ekibin dışında çıkan otopsi sonucunun ardından ek ifadelere başvurdu.

Süreç nasıl işleyecek?

Polis soruşturmasının devam ettiği olayla ilgili gözler bundan sonraki sürece çevrildi.

Şu anda ek ifadelerin alındığı meseleye yönelik tüm ifadelerin alınmasının ardından alınan ifadeler bilgisayar ortamına kaydedilecek.

Aktunçlar’dan alınan doku örnekleriyle birlikte ifadeleri içeren CD, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Doku örnekleri ya görevlendirilen bir polis memuru ya da Sağlık Bakanlığı’ndaki bir kişi vasıtasıyla İstanbul’a gidecek, araştırmalar başlayacak.

Dr. ARİFOĞLU: “KİMSEYE AYRICALIKLI MUAMELE YAPMIYORUZ”…K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise ölümle ilgili ‘soruşturma ekibinin’ bugün atanacağını açıklayarak, “Biliyoruz, farkındayız her şeyin… Kimsenin tarafında değiliz. Kimseye ayrıcalıklı muamele de yapmıyoruz. Her şeyden önce hastanın hakları çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz: Doku örnekleri poliste, bizim müspet (olumlu) bulgularımız var

Anıl Aktunçlar’ın ölümü ile ilgili tartışmalar sürerken, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, soruşturmanın devam ettiğini, bu nedenle otopside elde edilen bulguları paylaşamayacağını söyledi.

Deniz, Aktunçlar’dan alınan doku örneklerinin hemen Adli Tıp Kurumu’na gönderilemediğini, örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi için polise teslim edildiğini belirterek, otopsi raporu ve bulgulara göre bazı ek ifadelerin alması gerektiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Deniz, en geç bugün doku örneklerinin İstanbul’a gönderilmesini beklediklerini de kaydederek, “Biz dokuları aldık. Tespitlerimizi yaptık. Dokular korunaklı bir şekilde tutuluyor. Ölüm nedenine dair müspet(olumlu) bulgularımız var” şeklinde konuştu.

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu: Soruşturma ekibi bugün atanıyor

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu, dün bu konuyla alakalı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir ‘ön görüşme’ yapıldığını ifade ederek, bugün yapılacak toplantıda da ilgili branşlardan oluşacak ‘soruşturma ekibinin’ atanacağını açıkladı.

Dr Arifoğlu, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz’in gerekli otopsiyi yaptığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucu beklediklerini kaydetti.

“İlgili kurum ve doktorlardan bilgi talep edilecek”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Arifoğlu, soruşturma ekibinin oluşturulmasının ardından ilgili kurum ve doktorlardan bilgi talebinde bulunacaklarını söyledi.

Yazılı şekilde gelecek bilgilerin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceğini belirten Arifoğlu, akabinde ise konunun büyük olasılıkla Onur Kurulu’nun gündemine getirileceğini ifade etti.

Arifoğlu, bağımsız bir kurul olan Onur Kurulu’nun gerekli değerlendirmeleri yapacağına işaret ederek, hazırlanan raporlar neticesinde bilgi verileceğini söyledi.

“Savunma için 15 gün süre var”

Süreci hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini dile getiren Arifoğlu, savunmaların gelmesi için 15 günlük süreye ihtiyaç duyulduğundan bahsetti.

Arifoğlu, bu noktada avukatlarının da devreye girdiğini ve yasal belgelerin hazırlandığını söyledi.

“Biliyoruz, farkındayız her şeyin…”

Bu arada Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucun da kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Arifoğlu, sözleri şöyle sürdürdü: “Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken biz de kendi içimizde soruşturmaya devam ediyoruz. Üzücü, yürek dağlayıcı bir olaydır… Çok üzülerek söylüyorum ki maalesef bu hastamızı hiçbir şey geri getiremez. Ortada kalmış iki çocuğumuz da var. Ama bu yaşanmıştır, biz de üzerimize düşen görevi layığı ile yapacağız. Olay bundan ibarettir”

Arifoğlu, “Biliyoruz, farkındayız her şeyin… Gerekeni de yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da münferit olun… Kimsenin tarafında değiliz. Kimseye ayrıcalıklı muamele de yapmıyoruz. Her şeyden önce hastanın hakları çok önemlidir.”

NELER YAŞANMIŞTI?

38 yaşındaki Aktunçlar, Lefkoşa'da önceki gün özel bir hastanede ameliyat olduğu esnada hayatını kaybetmişti.

Etik Hastanesi’nde önceki gün saat 18.00'de operasyona alınan Aktunçlar’ın, önceki sabah saat 02.00’de sonuçlanan ameliyatta yaşamını yitirdiği açıklandı. Uzun süreli ameliyat sırasında hayatını kaybeden Aktunçlar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı aktarılmıştı.

Aktunçlar’ın operasyonunu Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi uzmanı Dr. Adem Ademoğlu’nun gerçekleştirdiği, Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu’nun da ameliyatta yer aldığı öğrenilmişti.

Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek için yapılan otopside net sonuç alınamaması nedeniyle doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği açıklanmıştı.