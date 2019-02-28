Şüpheli kuzeye kaçtı iddiası

Larnaka’da evine baskını sırasında polisten kaçarak Dikelya üs bölgesine yönelen ve aracını orada terk ederek izini kaybettiren 31 yaşındaki şüphelinin kuzeye geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Politis’in haberine göre, uyuşturucu sicili bulunan ve bir süredir polis tarafından takip edilen 31 yaşındaki kişinin Larnaka kazasındaki evine baskın yapıldı. Şüpheli, polisi gördüğü anda arabasına atlayıp kaçmaya başladı. 3 polis otosuna çarptıktan sonra Dikelya üs bölgesine giren kişi, aracını bölgede bırakarak izini kaybettirdi. Şüphelinin kuzeye kaçmış olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiliz üssü polisiyle birlikte operasyon düzenleyen Kıbrıs polisi, aracın terk edildiği bölge yakınlarında, içerisinde yaklaşık 2 kilo hintkeneviri bulunan iki plastik torba buldu. Şüphelinin evinde yapılan aramada da bir av tüfeği ile iki hava tabancası buldu.