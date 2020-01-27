‘Şüpheli çanta’ bomba paniği yarattı

Ortaköy ışıkları ile Lemar Süpermarket arasındaki yolda, bir bahçe duvarı üzerinde duran sırt çantası, kısa süreliğine bomba paniği yarattı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Ortaköy trafik ışıkları ile Lemar’a kadar olan yolu trafik akışına kapattı, olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Çantanın içinde patlayıcı olmadığı bir restoranın paket servis elemanına ait olduğu anlaşıldı.

Çanta ve sahibi olduğu belirtilen paket servis elemanı polis eskortıyla bölgeden uzaklaştırıldı.Yol yeniden trafiğe açıldı.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle;

"Bugün öğleden sonra, Ortaköy'de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, Class Oto önlerinde şüpheli görülen bir çanta üzerine geçici olarak cadde trafiğe kapatıldı. Alınan polisiye tedbirlerin ardından söz konusu çantanın işe gitmek üzere bir şahıs tarafından orada unutulduğu ve içinde giysilerin olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıs, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine celp edildi."