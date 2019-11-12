Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Çağlayan bölgesi şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar S.K. ve R.Y. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da zanlılar S.K. ve R.Y.’nin araçta şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından yapılan aramada şoför koltuğunda 100 miligram ağırlığında sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı R.Y.’nin gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.