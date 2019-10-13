Şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Şüpheli görülen araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı E.Ş. ve konu maddeyi ona verdiği iddiası ile tutuklanan Ü.K. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 11 Ekim 2019 tarihinde saat 18.30 sıralarında Mağusa - Lefkoşa anayolu Haspolat yol kavşağı üzerinde kullanımında bulunan araç ile şüpheli görülen zanlı E.Ş’nin Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince üzerinde ve aracında yapılan aramada sağ arka yolcu paspası üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, gönüllü ifade veren zanlı E.Ş’nin, konu maddeyi ayni gün zanlı Ü.K’den aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Ü.K’nin de evinde tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.