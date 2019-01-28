‘Süper’ler havlu attı

Kıbrıs Kupası’nda ilk tur tamamlandı, tur atlayan 16 takım belirlendi.

Kupanın ilk turunda önceki gün Süper Lig ekibi Çetinkaya’nın Birinci Lig’den Düzkaya’ya elenmesinin ardından dün Merit Alsancak Yeşilova ve Gönyeli de kupaya erken veda etti. Yeşilova, Dumlupınar deplasmanında, Gönyeli de Ozanköy deplasmanında mağlup oldu

16 TAKIM BELİRLENDİ…

Kıbrıs Kupası’nda ilk tur mücadelesinin adından tur atlayan ekipler netleşti. Doğan Türk Birliği, Yenicami, Baf Ülkü Yurdu, Düzkaya, Türk Ocağı, Cihangir, Mağusa Türk Gücü, Girne Halk Evi, Ozanköy, Yonpaş Dumlupınar, Lefke, Gençlik Gücü, Binatlı, K.Kaymaklı, G.Birliği ve Esentepe tur atlayan ekipler oldu