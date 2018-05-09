‘Süper’ son

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Süper Kupa karşılaşması dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki mücadelede 3-1’lik skorla galip gelen YDÜ kupaya uzanan taraf oldu. YDÜ Süper Kupa’yı 27-25, 27-25, 19-25 ve 25-21’lik setler sonunda kazanmayı başardı.

Dördüncü kupa

Büyük Erkekler kategorisinde kurulduğu ilk yılda YDÜ sezonu 4 kupa ile noktalama başarısı gösterdi. Sezon öncesi hazırlık turnuvalarından Levent Soykut Turnuvası şampiyonluğu ile sezona başlayan YDÜ, ardından Rauf Raif Denktaş Kupası, sonra da lig şampiyonluğu elde etmişti. YDÜ Süper Kupa ile sezonu 4 kupa kazanarak noktalamış oldu.